Жителей Сочи предупредили о смерчах в ближайшие часы

В Сочи жителей предупредили о возможности формирования смерчей над морем в ближайшие шесть часов.
«В ближайшие шесть часов, и до конца дня 31 декабря на участке Магри – Веселое города-курорта Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении на сайте администрации города.
Спасатели порекомендовали горожанам воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.
Ранее гигантский смерч в Сочи удалось снять на видео.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Сочи жителей предупредили о возможности формирования смерчей над морем в ближайшие шесть часов. «В ближайшие шесть часов, и до конца дня 31 декабря на участке Магри – Веселое города-курорта Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении на сайте администрации города. Спасатели порекомендовали горожанам воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сын Трампа убил редкое животное в Монголии по поддельному разрешению / 12 декабря
- В Киевской области полицейский пытался покончить с собой – СМИ / 23 декабря
- Трамп подписал закон о Гонконге / 28 ноября
- Лавров заявил о неспособности США остановить «Северный поток – 2» / 11 декабря
- Стоун показала, как выглядела в юности / 13 декабря
- Голосование на местных выборах в Украине проходит в штатном режиме – ЦИК / 22 декабря
- США введут санкции против «Северного потока 2» и «Турецкого потока» / 10 декабря
- Убийцы Шеремета искали новую «сакральную жертву» / 12 декабря