Жителей Сочи предупредили о смерчах в ближайшие часы

31.12.2019, 15:37, Новости дня

В Сочи жителей предупредили о возможности формирования смерчей над морем в ближайшие шесть часов.

«В ближайшие шесть часов, и до конца дня 31 декабря  на участке Магри – Веселое города-курорта Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении на сайте администрации города.

Спасатели порекомендовали горожанам воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

Ранее гигантский смерч в Сочи удалось снять на видео. 



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Последнее: В Сочи жителей предупредили о возможности формирования смерчей над морем в ближайшие шесть часов. «В ближайшие шесть часов, и до конца дня 31 декабря  на участке Магри – Веселое города-курорта Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении на сайте администрации города. Спасатели порекомендовали горожанам воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять […]

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