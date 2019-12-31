Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и обеспечить альтернативные поставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти поручил задействовать для альтернативных поставок нефтепровод «Дружба».

Об этом информирует агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Сочи жителей предупредили о возможности формирования смерчей над морем в ближайшие шесть часов. «В ближайшие шесть часов, и до конца дня 31 декабря на участке Магри – Веселое города-курорта Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении на сайте администрации города. Спасатели порекомендовали горожанам воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять […]