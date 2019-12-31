Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и обеспечить альтернативные поставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти поручил задействовать для альтернативных поставок нефтепровод «Дружба».
Об этом информирует агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Сочи жителей предупредили о возможности формирования смерчей над морем в ближайшие шесть часов. «В ближайшие шесть часов, и до конца дня 31 декабря на участке Магри – Веселое города-курорта Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении на сайте администрации города. Спасатели порекомендовали горожанам воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США / 4 декабря
- Подпавшее под санкции США российское судно хотят конфисковать за долги в Сингапуре / 6 декабря
- В Москве побит рекорд по проверкам из-за лжеминирований. Из 1000 учреждений эвакуировали почти 170 000 человек / 20 декабря
- SZ — обмен пленными между Киевом и Донбассом — уже прорыв, но ещё не конец конфликта / 28 декабря
- В ДНР выпустили почтовую марку с портретом Сталина / 18 декабря
- Для защиты Белого дома в США подняли в воздух истребители / 26 ноября
- Уральские ученые открыли на Ямале новый самоцвет / 11 декабря
- Автоновости: Lada 4×4 может получить фронтальную подушку позже, чем планировалось / 24 декабря