Россия может приостановить поставки нефти Беларуси с 1 января

Затянувшиеся переговоры между Москвой и Минском об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников. По состоянию на утро 31 декабря на Беларусь не было оформлено ни тонны нефти из России, рассказали два собеседника агентства.

В «Транснефти» и Министерстве энергетики России не ответили на запрос Reuters. «Белнефтехим» отказался от комментариев.

Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских нефтеперерабатывающих заводов после проведения налогового маневра в России.

Накануне президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в котором обсудили поставки российских нефти и газа в Беларусь.

Пресс-служба президента Лукашенко сообщила, что, если контракты не будут заключены до 1 января, правительства двух стран должны выработать промежуточный вариант условий поставки. При необходимости Путин и Лукашенко могут провести встречу для принятия решений после рождественских праздников в середине января, сообщили в пресс-службе.

20 декабря президенты России и Белоруссии встретились в Санкт-Петербурге для обсуждения интеграции стран в рамках Договора о создании Союзного государства. Лукашенко тогда сообщил, что Минск купит у Москвы примерно 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти по ценам «не выше уровня 2019 года». Но позже Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск не исключает использования реверса нефти через Польшу.

С начала переговоров России и Беларуси об экономичекой интеграции в 2019 году в Минске регулярно проходят протесты против этих планов. На самый крупный из них вышли свыше 1,5 тысяч человек. Десятки людей позже получили штрафы и аресты за участие в этих акциях.

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Последнее: Затянувшиеся переговоры между Москвой и Минском об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников. По состоянию на утро 31 декабря на Беларусь не было оформлено ни тонны нефти из России, рассказали два собеседника агентства. В «Транснефти» […]