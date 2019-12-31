Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

«Мы с вами на пороге третьего десятилетия 20-го века. Мы живем в бурное, динамичное время, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», – начал свое обращение российский лидер.
Владимир Путин подчеркнул, что достичь высокие цели поможет всеобщее единство: «Только вместе мы решим задачи, которые стоят перед обществом и страной. Эти ценности передали нам предки – героическое, несгибаемое поколение победителей».
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Последнее: «Мы с вами на пороге третьего десятилетия 20-го века. Мы живем в бурное, динамичное время, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», – начал свое обращение российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что достичь высокие цели поможет всеобщее единство: «Только вместе […]
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