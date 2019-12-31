Освобожденные в рамках обмена украинские военные получили восстановленные документы

31.12.2019, 15:30, Новости дня

Украинские военные, освобожденные в рамках обмена пленными в Донбассе, получили восстановленные документы, удостоверяющие пребывание на службе в вооруженных силах Украины, сообщили в министерстве обороны.

На подконтрольную Киеву территорию в результате взаимообмена вернулись  12 военнослужащих и 64 гражданских.

«Двенадцати освобожденным из плена украинским военнослужащим вручены восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в вооруженных силах Украины», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

 Напомним, 29 декабря впервые за два года состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса. И Луганск, и Киев выполнили договоренности по обмену пленными, сообщила глава рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.



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