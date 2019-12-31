Семья пятилетнего Никиты Петухова просит помочь ему победить рак

Пятилетний украинец Никита Петухов с 2017 года борется с раком печени, близкие просят всех неравнодушных оказать помощь для лечения ребенка. Об истории Никиты можно прочитать в его аккаунте в Instagram.

В феврале 2017 года мальчику поставили диагноз «гепатобластома». Никита прошел лечение и резекцию печени, после чего почти полтора года у ребенка была ремиссия. Но потом болезнь вернулась.

На данный момент химиотерапия мальчику не помогает, в легких ребенка появились метастазы.

Украинские врачи не могут помочь Никите, его согласились лечить в США, однако стоимость лечения высока – около $500 тыс. Сейчас семья мальчика собрала около 100 тыс. грн.

Близкие ребенка просят помочь спасти ему жизнь.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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