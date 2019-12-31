В Нафтогазе рассказали, как будет проходить спор с Россией по газовому контракту

Нафтогаз объявил, что рассмотрение споров по газовому контракту с Россией пройдет по шведскому праву.
Об этом информирует ТАСС.
30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Киевом урегулированы.
По расчетам Киева, ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять 2-3 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь.
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