Зоологи объяснили, почему подаренных на Новый год крыс нельзя выбрасывать на улицу

Зоологи советуют жителям Российской Федерации не выбрасывать на улицу крыс, если им подарят данного грызуна на новогодние праздники. Как оказалось, домашняя крыса, купленная в магазине, никогда не выживет в уличных условиях.

По словам старшего научного сотрудника Новосибирского зоопарка Татьяны Певневой, речь, как правило, идёт о белых крысах, выведенных искусственным методом – они попросту не приспособлены к жизни в уличных условиях. Особи рано или поздно смогут привыкнуть к любой температуре, однако у них отсутствует природная агрессивность.

Стоит помнить, что в таком случае человек получает в подарок прирученное животное, а не дикое. Если люди не смогут содержать животных дома, их следует отдать в зоопарк.

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