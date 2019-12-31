Зоологи объяснили, почему подаренных на Новый год крыс нельзя выбрасывать на улицу

31.12.2019, 15:30, Разное

Зоологи советуют жителям Российской Федерации не выбрасывать на улицу крыс, если им подарят данного грызуна на новогодние праздники. Как оказалось, домашняя крыса, купленная в магазине, никогда не выживет в уличных условиях.
По словам старшего научного сотрудника Новосибирского зоопарка Татьяны Певневой, речь, как правило, идёт о белых крысах, выведенных искусственным методом – они попросту не приспособлены к жизни в уличных условиях. Особи рано или поздно смогут привыкнуть к любой температуре, однако у них отсутствует природная агрессивность.

Стоит помнить, что в таком случае человек получает в подарок прирученное животное, а не дикое. Если люди не смогут содержать животных дома, их следует отдать в зоопарк.



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