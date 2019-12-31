Зоологи объяснили, почему подаренных на Новый год крыс нельзя выбрасывать на улицу

Зоологи советуют жителям Российской Федерации не выбрасывать на улицу крыс, если им подарят данного грызуна на новогодние праздники. Как оказалось, домашняя крыса, купленная в магазине, никогда не выживет в уличных условиях.
По словам старшего научного сотрудника Новосибирского зоопарка Татьяны Певневой, речь, как правило, идёт о белых крысах, выведенных искусственным методом – они попросту не приспособлены к жизни в уличных условиях. Особи рано или поздно смогут привыкнуть к любой температуре, однако у них отсутствует природная агрессивность.
Стоит помнить, что в таком случае человек получает в подарок прирученное животное, а не дикое. Если люди не смогут содержать животных дома, их следует отдать в зоопарк.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Мы с вами на пороге третьего десятилетия 20-го века. Мы живем в бурное, динамичное время, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», – начал свое обращение российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что достичь высокие цели поможет всеобщее единство: «Только вместе […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Иркутске поймали пытавшегося похитить ребенка мужчину / 26 ноября
- «Невероятно красива!»: Заявили о возвращении Жанны Фриске / 18 декабря
- На встрече Зеленского с Путиным поставили крест / 4 декабря
- СБУ объявила в розыск боевика Цемаха / 3 декабря
- На поверхности Юпитера образовался новый вихрь / 16 декабря
- Джереми Кларксон назвал ТОП-3 самых «унылых» автомобилей 2019 года / 21 декабря
- В интернете появились фотографии салона Genesis GV80 / 28 ноября
- Мнение: Apple и Крым / 28 ноября