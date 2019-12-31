На Украине заговорили о возобновлении закупок газа у России

Нафтогаз заявил, что правительство Украины активно обсуждает возобновление импорта газа из России.

Об этом информирует ТАСС.

30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

Ранее во вторник министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять 2-3 млрд долларов.

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