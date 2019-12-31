Солнцев оскорбил Охлобыстина во время защиты Водонаевой: «Погань всякая»

Алена Водонаева вступила в перепалку с Иваном Охлобыстиным в соцсетях. После этого Рустам Солнцев решил заступиться за бывшую коллегу, а во время ее защиты назвал актера «поганью».

Ранее бывшая участница «Дома-2» заявила, что заводить в «нищей» РФ двух или больше детей не стоит. «Не надо рожать рабов этому государству», — отметила Водонаева. За это знаменитость раскритиковал многодетный отец и артист, сравнивший ее с девушками легкого поведения. Он выступил с предложением внести цензуру на людей, претендующих на роль телеведущих. Далее в Instagram начался конфликт между Охлобыстиным и звездой телестройки. Они не стеснялись в выражениях и использовали в адрес друг друга различные эпитеты.

Внезапно к спору публичных личностей подключился Рустам Солнцев, который не смог простить актеру с «Интернов» его слова. Он поддержал экс-коллегу и согласился, что в РФ не следует рожать более двух детей, иначе семье грозить прозябание. «Так мы живем. Погань всякая давай ее оскорблять», — заявил шоумен на своей странице. Кроме этого, он назвал Охлобыстина «бездарным артистом», который снимается в плохих фильмах, чтобы прокормить своих отпрысков.

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Последнее: Алена Водонаева вступила в перепалку с Иваном Охлобыстиным в соцсетях. После этого Рустам Солнцев решил заступиться за бывшую коллегу, а во время ее защиты назвал актера «поганью». Ранее бывшая участница «Дома-2» заявила, что заводить в «нищей» РФ двух или больше детей не стоит. «Не надо рожать рабов этому государству», — отметила Водонаева. За это знаменитость […]