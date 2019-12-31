Экс-глава Nissan, которого обвиняют в финансовых нарушениях, сбежал из Японии в Ливан

Бывший главе Nissan Motor Co. Карлос Гон, которого в Токио обвиняют в финансовых нарушениях, сбежал из Японии в Ливан. Об этом со ссылкой на заявление Гона сообщает 31 декабря британское издание The Guardian.

Бывший руководитель автомобильной компании объяснил, что «не бежал от правосудия», а избежал «несправедливости и политического преследования». Гон заявил, что в Японии его держала в заложниках «фальсифицированная система правосудия».

Издание отмечает, что после побега Гона японские правоохранители проводят расследование, как экс-главе Nissan, у которого в связи с условиями освобождения под залог забрали все паспорта, удалось покинуть страну.

Один из адвокатов подтвердил, что у него находятся все три паспорта Гона, и выразил удивление побегом своего подзащитного.

64-летний Гон и 62-летний представительный директор компании Грег Келли являются фигурантами дела о нарушении закона о финансовых инструментах, их подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах.

В отношении Гона обнаружили немало других существенных нарушений, таких как использование активов компании в личных целях.

22 ноября стало известно, что совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности президента и генерального директора компании Nissan Motor Co.

В декабре 2018 года прокуратура Токио выдвинула Гону обвинения в нарушении финансового законодательства страны. По данным следствия, тот в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около €78 млн).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) 31 Дек 2019 в 4:23 PST Материал дополняется