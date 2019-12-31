Автоновости: У Geely появится действительно огромный кроссовер

Марка, известная в нашей стране в основном благодаря относительно компактному вседорожнику Atlas, планирует сыграть парой сегментов выше. У Geely в ближайшее время появится кроссовер, чья длина едва-едва не дотягивает до 5 метров.

Большой семиместный кроссовер китайского бренда – не новость даже для россиян: к примеру, в нашей стране уже можно прицениться к GAC GS8, а марка JAC запустила процесс сертификации его конкурента. Вскоре свой самый большой вседорожник выпустит и Geely.

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Согласно опубликованным в Сети его характеристикам (в качестве источника информации называются китайские сертификационные органы), в длину будущая новинка, известная сейчас под обозначением VX11, вытянется на 4 830 мм при колесной базе в 2 815 мм, ширина кроссовера составит 1 900 мм, а высота – 1 780 мм.

Вседорожнику пообещали три ряда сидений в просторном салоне, а также весьма насыщенный список бортового оборудования, включая светодиодную матричную оптику, панорамное остекление и адаптивный круиз-контроль.

Возить все это богатство предстоит двум компактным турбомоторам объемом 1,5 и 1,8 л, которые развивают 177 и 184 л.с. соответственно. Система полного привода пока не упоминается, но возможности ее появления исключать нельзя.

Более подробные технические детали будут обнародованы ближе к середине следующего года. И вполне возможно, в Geely вслед за коллегами начнут обдумывать перспективы появления новинки на российском рынке.

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Последнее: Марка, известная в нашей стране в основном благодаря относительно компактному вседорожнику Atlas, планирует сыграть парой сегментов выше. У Geely в ближайшее время появится кроссовер, чья длина едва-едва не дотягивает до 5 метров. Большой семиместный кроссовер китайского бренда – не новость даже для россиян: к примеру, в нашей стране уже можно прицениться к GAC GS8, а […]