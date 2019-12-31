Появились данные о попытках Великобритании сделать Россию членом НАТО

Великобритания пыталась сделать Россию членом НАТО в 1995 году, об этом информирует издание The Guardian со ссылкой на архивные документы.

По данным газеты, предложение озвучили чиновники министерства обороны Великобритании. Возглавлявший тогда министерство обороны Малколм Рифкинд предлагал укрепить сотрудничество с Россией. Он считал, что альянс должен убедить Москву в том, что он не намерен расширяться на восток, а также хочет помочь стране «освоиться в западном сообществе», информирует «Рен ТВ» со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, президент РФ Борис Ельцин являлся для Европы и США «непредсказуемым союзником». Однако сперва он призвал отложить расширение НАТО до президентских выборов в 1996 году, а затем стал часто попадать в больницу, чем вызывал обеспокоенность лидеров.

В соответствии с планом Рифкинда, предполагалось, что РФ не будет полноправным членом альянса, однако получит возможность участвовать в его заседаниях в качестве «ассоциированного члена». Считалось, что это способствовало бы «постепенному сближению и гармонизации политики», а Запад должен был оказать поддержку Ельцину.

Однако предложение не было одобрено, в частности, взаимодействующие с официальными лицами РФ ведомства, соблюдали «осторожность», а идею Рикфинда посчитали «фарсом».

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил о 40 крупных антироссийских учениях НАТО в год.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Великобритания пыталась сделать Россию членом НАТО в 1995 году, об этом информирует издание The Guardian со ссылкой на архивные документы. По данным газеты, предложение озвучили чиновники министерства обороны Великобритании. Возглавлявший тогда министерство обороны Малколм Рифкинд предлагал укрепить сотрудничество с Россией. Он считал, что альянс должен убедить Москву в том, что он не намерен расширяться на […]