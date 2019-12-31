Мнение: Комментарии из сети № 590

31.12.2019, 15:06, Разное

Доброе утро, КОНТ!) Ну, вот и наступило последнее утро 2019 года, с чем вас всех и поздравляю.

В наступающем году всем читателям хочу пожелать интересных авторов и умных статей. Год будет високосный, принято считать, что через это будет он сложным, но я уверен — справимся. В дополнительном дне есть и свои плюсы — 29е февраля будет не какой-то там понедельник, а суббота, что уже само по себе радует.

Короче, всем в этом году желаю нужного и полезного, бесполезное и ненужное само появится.

 

Ну, вот такая получилась вполне себе новогодняя подборка)

Еще раз всех с наступающим! Берегите свои организмы, как бы кто не пытался их испортить за эти каникулы.

Всем хорошего настроения и только хороших новостей!)

Источник: Конт



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Последнее: Доброе утро, КОНТ!) Ну, вот и наступило последнее утро 2019 года, с чем вас всех и поздравляю. В наступающем году всем читателям хочу пожелать интересных авторов и умных статей. Год будет високосный, принято считать, что через это будет он сложным, но я уверен — справимся. В дополнительном дне есть и свои плюсы — 29е февраля […]

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