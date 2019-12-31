Мнение: Комментарии из сети № 590

Доброе утро, КОНТ!) Ну, вот и наступило последнее утро 2019 года, с чем вас всех и поздравляю.
В наступающем году всем читателям хочу пожелать интересных авторов и умных статей. Год будет високосный, принято считать, что через это будет он сложным, но я уверен — справимся. В дополнительном дне есть и свои плюсы — 29е февраля будет не какой-то там понедельник, а суббота, что уже само по себе радует.
Короче, всем в этом году желаю нужного и полезного, бесполезное и ненужное само появится.
Ну, вот такая получилась вполне себе новогодняя подборка)
Еще раз всех с наступающим! Берегите свои организмы, как бы кто не пытался их испортить за эти каникулы.
Всем хорошего настроения и только хороших новостей!)
Источник: Конт
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Последнее: Доброе утро, КОНТ!) Ну, вот и наступило последнее утро 2019 года, с чем вас всех и поздравляю. В наступающем году всем читателям хочу пожелать интересных авторов и умных статей. Год будет високосный, принято считать, что через это будет он сложным, но я уверен — справимся. В дополнительном дне есть и свои плюсы — 29е февраля […]
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