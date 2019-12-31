Мнение: Как весело встретить Новый год. Инструкция

✔ Часы отсчитывают последние мгновения 2019 года.

Старый год, махнув на прощанье последним календарным листком с надписью «31 декабря», уходит в историю, и совсем скоро, буквально через несколько часов, наступит новый, 2020 год.

Замечательно, если у вас уже составлен план действий на сегодня и на последующие восемь дней, который включает встречу Нового года в тесном семейном кругу или компании близких друзей.

Прекрасно, если в дни рождественских каникул вы собираетесь ехать в гости или планируете провести время, путешествуя по стране и миру.

Чудесно, если в эти дни вы будете на природе, катаясь с детьми или внуками на горке, лыжах или коньках, и подкрепляясь душистым чаем из термоса и пирожком с капустой.

Можно запланировать ещё целую кучу интересных занятий и дел, которые позволят вам с пользой для души и тела (и здоровья!) провести праздники.

Но, к сожалению, так бывает не у всех. И не всегда.

К примеру, может неожиданно вмешаться погодный фактор – придёт циклон, начнутся снегопады, поднимется ветер, и начавшиеся бураны запрут вас дома.

И что тогда?

А что делать в таком случае, я вам сейчас и расскажу.

Телевизор смотреть не советую – там будут всё те же лица, всё те же песни и всё те же фильмы. Не интересно. Скучно.

В общем, главное – чтобы был интернет. Если интернет будет, то тогда у вас всё получится.

Прежде всего, зайдите в Инстаграм. На странице светской львицы с президентскими амбициями напишите «На таких надо в колхозе землю пахать!»

В Одноклассниках напишите статус «Видал я вас всех в гробу! В белых тапках!»

На сайте небратьев просто напишите «Ну, как вы там, малороссы?»

На Эхе Москвы можно написать на выбор «Путин – наш президент!» или «Сталин – великий государственный деятель».

Найдите сайты или группы сообществ эмигрантов и напишите там, что все, кто уехал, глупые люди, сделавшие роковую ошибку.

В группе филологов оставьте комментарий со словами «почуствовал, и вообщем, константирую прецендент». Для верности добавьте «промблемы».

На форуме бывших осуждённых спросите «Можно ли считать Робин Гуда правильным вором, если он носил зелёные лосины».

Зайдите на женский портал и посоветуйте дамам платить за себя в ресторане и напомните, что солисток «Тату» штрафовали за лишние килограммы.

На сайте веганов можно спросить: «Можно ли есть дельфинов, пока они ещё маленькие?»

На портале садоводов напишите о том, что в 2020 году все будут обязаны отправлять десятину картошки и свёклы в Сирию в качестве гуманитарной помощи.

Не забудьте посетить форумы сторонников Лунного заговора и сторонников полёта американцев на Луну. В зависимости от ситуации, напишите «Каким же идиотом надо быть, чтобы слепо верить, что американцы были (не были) на Луне!»

Пожалуй, достаточно.

Затем можно прерваться, выпить кофе, съесть бутерброд, посмотреть сообщения, которые пришли в Вотсаппе.

Когда вы через полчаса вернётесь, ваша скука исчезнет в одно мгновенье.

Вы увидите, как летят стрелы и ломаются копья, как мерятся силами лайки с дизлайками, как взрослые мужчины вычисляют друг друга по IP и договариваются о дуэлях, как любители животных готовы пустить друг друга на колбасу, а великие демократы обещают всех пересадить.

Мир на ваших глазах расцветёт всеми красками.

Переходя с сайта на сайт, вы увидите, что всё больше и больше людей принимает участие в широкой общественной дискуссии, расширяет коллективное бессознательное, ощущая интерес и вкус к жизни.

И возможно, кто-то вам скажет спасибо.

Простое человеческое спасибо.

Гамбит Вепря специально для проекта NewsPrice

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Источник: Конт

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