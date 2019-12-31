Мнение: Все производственные объекты России 2019 года

В данном списке приведены лишь самые крупные предприятия с инвестициями от 300 млн руб., либо имеющие важное импортозамещающее значение.

В Ярославской области открыто крупнейшее в России производство лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Объём инвестиций превысил 3 млрд рублей.

В Бурятии открыта новая солнечная электростанция. Аналогичные – в Астраханской и Оренбургской областях.

В Нижнем Новгороде открыт завод по переработке пластиковых отходов.

В Ленинградской области – крупный завод растворимого кофе за 6,5 млрд руб. и грибной комплекс за 5,5 млрд руб.

В Тверской области – первая очередь комбикормового завода.

В Московской области – завод кормов для животных.

В Белгородской области на сахарном заводе открылась крупнейшая в стране линия стоимостью около 6 млрд руб.

В Рязанской области – крупная молочная ферма за 4,5 млрд руб.

В Саратовской области – молочная ферма.

В Тульской области – овцеводческий комплекс.

В Волгоградской области — крупный блок тепличного комплекса.

В Самаре открыто производство шестерней для двигателей за 2,5 млрд руб.

В Саратовской области открыт новый элеватор.

В Челябинской – крупный тепличный комплекс за 7,5 млрд руб.

В Калужской – грибной комплекс за 3,5 млрд руб.

В Воронежской – молочный завод за 2,5 млрд руб.

В Республике Алтай ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции за 5,5 млрд руб.

На Ставрополье запустили третью очередь солнечной электростанции.

В Калининградской области – завод медной катанки.

В Екатеринбурге – производство коммунальной техники.

В Вологодской области – вторая очередь молочного комплекса.

В Кировской области – вторая линия фанерного завода за 1 млрд руб.

В Хабаровском крае – деревообрабатывающее производство за 2 млрд руб.

В Приамурье открыта первая в стране линия по производству соевого изолята. Стоимость 1,5 млрд руб.

В Ярославской области – производство комплектующих для трубопроводной арматуры.

В Череповце – производство сульфата аммония за 2,5 млрд руб.

В Ижевске — первый в России центр 3D-печати контактирующих устройств.

В Республике Калмыкия введены в эксплуатацию первые в регионе солнечные электростанции.

В Краснодаре – производство аккумуляторных батарей для авиационных двигателей.

В Липецкой области открыт крупнейший в России завод по выпуску дрожжей. Инвестиции составили около 7 млрд руб.

В Санкт-Петербурге запущено производство лазерной продукции.

В Чечне стартовал полный цикл серийного производства вездеходов.

В Дагестане открыта вторая очередь тепличного комплекса.

На Сахалине построена молочно-товарная ферма и агрогородок.

В Туле открыто машиностроительное предприятие.

В Москве – новый производственный комплекс НПО «Алмаз».

В Великом Новгороде – производство химической продукции.

В Курской области – картонной упаковки.

В Иркутской – деревообрабатывающее предприятие.

Крупные тепличные комплексы открыты в Ингушетии, Смоленской области и Кемеровской, а в Костромской – новый молочный комплекс.

В Крыму запущены вторые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС. Суммарная мощность двух электростанций обеспечивает 90% всего энергопотребления полуострова.

В Волгодонске – производство импортозамещающего оборудования для заводов СПГ.

В Брянске запустили производство транзисторов и микросхем для смартфонов и ноутбуков.

В Краснодарском крае открыто производство металлоизделий стоимостью свыше 1 млрд руб.

В Нижегородской области – производство тальконаполненного полипропилена.

В Ульяновской области открыто производство газобетонных строительных блоков стоимостью свыше 1 млрд руб.

В Иваново открыто производство изделий из композитных материалов.

В Ростовской области – производство электробусов.

В Хакассии – мясокомбинат.

В Калининградской области заработала вторая очередь крупного тепличного комплекса.

На втором энергоблоке Нововоронежской АЭС-2 запущен ядерный реактор ВВЭР-1200.

В Красноярском крае введена в промышленную эксплуатацию первая серия Богучанского алюминиевого завода стоимостью свыше 1,5 млрд долларов.

В Москве – завод насосного оборудования.

В Тульской области – завод аэрозольных баллонов.

В Рязани – новое литейное производство.

В Татарстане – металлообрабатывающее.

В Челябинске — производство нетканых материалов.

В Вологодской области — производство пеллет.

В Оренбургской области — солнечная электростанция мощностью 30 МВт.

В Волгограде открыто металлургическое производство стоимостью около 1,5 млрд руб.

В Московской области – первый в России завод Mercedes-Benz. Инвестиции — 19 млрд руб.

В Санкт-Петербурге – производство коммунальной техники.

В Республике Алтай введены в эксплуатацию две солнечные электростанции общей мощностью 15МВт.

В Волгограде открыто металлургическое производство стоимостью около 1,5 млрд руб.

В Московской области – первый в России завод Mercedes-Benz. Инвестиции — 19 млрд руб.

В Санкт-Петербурге – производство коммунальной техники.

В Республике Алтай введены в эксплуатацию две солнечные электростанции общей мощностью 15МВт.

В Оренбургской области завершено строительство второй очереди рудника «Джусинский».

В Кемерово запущено единственное в России и пятое в мире производство ионообменных смол для атомной и другой промышленности.

В Рязани открыт завод по производству строительных пленок.

В Ивановской области — предприятие по производству акустических материалов.

В Крыму запустили производство алюминиевых профилей.

В Ростовской области – производство стройматериалов.

В Татарстане — импортозамещающее производство имплантатов для лечения переломов.

В Рязанской области открыт новый молочный комплекс,

а в Курской области фабрика кормов для домашних животных.

В Ленинградской области дан официальный старт работе нового завода сжиженного природного газа «Криогаз‑Высоцк». Стоимость проекта 57 млрд рублей, уровень локализации первой очереди – 70%.

В Ленинградской области запущено крупнейшее в стране производство мобильных асфальтобетонных заводов.

В Перми открыто производство облицовочного картона стоимостью свыше 1 млрд руб. Если раньше такая продукция завозилась в основном с Украины, то теперь такая необходимость пропала.

В Москве налажено серийное производство новых фрезерно-гравировальных станков.

В Тюменской области открыта крупная молочно-товарная ферма стоимостью 1 млрд руб.

В Башкирии открыт новый молочный завод.

Под Петербургом заработала акваферма для выращивания креветок.

Во Владимирской области открыт новый брикетный завод.

В Кабардино-Балкарии – комбикормовый завод.

В Воронежской области – мусороперерабатывающий.

Молочная ферма – в Удмуртии.

В Челябинской области открыт завод керамогранита стоимостью около 2 млрд руб.

В Красногорске – завод по производству систем для модульного домостроения.

В Дагестане – рисоперерабатывающий завод.

В Воронежской области открыт комбикормовый завод .

Вторая очередь тепличного комплекса открылась в Якутии. В Перми запущено крупнейшее в Европе производство экологически чистого пластификатора за 7 млрд руб.

В Москве – деревообрабатывающий комплекс стоимостью 1 млрд руб. Создано 700 рабочих мест.

В Калининградской области введен в строй комплекс по хранению зерна стоимостью 2 млрд руб.

В Воронежской области – завод гофрокартона и упаковки стоимостью 3,5 млрд руб.

В Ингушетии – первая очередь крупного тепличного комплекса.

На КАМАЗе открыт завод по производству каркасов кабин стоимостью 14 млрд руб. Производство обладает самым высоким уровнем автоматизации в России. Создано 700 рабочих мест.

В Пензенской области запущен крупнейший в Европе завод по переработке индейки стоимостью 14 млрд руб. Создано свыше 2000 рабочих мест.

В Самарской области запущена третья очередь одной из самых крупных в стране солнечных электростанций.

В Челябинске – производство рулонной технической изоляции.

В Кургане — завод по производству труб в изоляции.

В Волгограде производство пластикатов пониженной горючести.

В Казани — вторая очередь завода по производству микробиологических безвредных удобрений.

В Тверской области – новый свинокомплекс.

В Московской области открыто производство многослойных труб, и кондитерское производство за 1,5 млрд руб.

В Алтайском крае новый завод по производству растительного масла.

В Архангельской области – пеллетный завод.

Два новых цеха на 900 млн руб. запущены на Владимирском хлебокомбинате.

В Липецкой области — завод по производству гречневой крупы

В Ленинградской области открыто крупное производство аммиака стоимостью свыше 70 млрд рублей. Предприятие обеспечит ежегодные налоговые поступления в бюджеты разных уровней в размере 3 млрд рублей.

В Тульской области запущен первый в стране автозавод китайского концерна GreatWall. Инвестиции составили 500 млн долларов, предполагается создание 2000 рабочих мест и глубокая локализация производства.

В Ивановской области открыто современное производство металлоконструкций стоимостью свыше 1 млрд руб.

В Калуге – производство климатического оборудования стоимостью свыше 400 млн руб.

В Новгородской области — крупнейшее в России производство пищевой клетчатки с инвестициями свыше 400 млн руб.

В Оренбургской области введена в эксплуатацию Григорьевская СЭС мощностью 10 МВт. В Ивановской области открыто новое ткацкое производство стоимостью около 1 млрд руб.

На Череповецком металлургическом комбинате введён в строй агрегат перемотки рулонов стоимостью свыше 1 млрд руб.

В Кировской области запущено новое производство домов из клееного бруса.

В Воронеже – завод стройматериалов.

В Ярославской области — производство кормов для аквакультуры.

В Пензе – свиноводческий комплекс.

В Новосибирской области – крупный молочный комплекс. В Ярославской области открыт новый фармацевтический завод, выпускающий жизненно важные препараты. Инвестиции – 700 млн руб.

В Еврейской автономной области заработало единственное в мире предприятие по разработке техногенного месторождения олова. Инвестиции – 800 млн руб.

В Мордовии запущено первое в России серийное производство грузовых вагонов из алюминия.

В Подмосковье — металлообрабатывающее производство.

В Тульской области – мясоперерабатывающее предприятие.

В Тверской области – свинокомплекс.

В Самарской – молочный завод.

В Нижегородской области запущено крупнейшее в России производство порошковой металлургии. Инвестиции свыше 1 млрд руб.

В Ставропольском крае – солнечная электростанция.

Ещё одна – в Оренбургской области.

В Подмосковье – производство клинических лабораторных продуктов.

В Саратовской области открыто производство малотоннажной химии.

В Липецкой области – новый элеватор.

В Чечне – вторая очередь крупного тепличного комплекса. На Магнитогорском металлургическом комбинате запущена в эксплуатацию вторая очередь агломерационной фабрики. Инвестиции в проект – 30 млрд руб.

На Каменск-Уральском металлургическом заводе запустили прокатный комплекс стоимостью 46 млрд руб.

На НЛМК — комплекс переработки продуктов металлургии за 4,5 млрд руб.

В Татарстане открыт новый завод строительной химии с инвестициями 650 млн руб.

В Новосибирске – завод одноразовой посуды.

В Тверской области – новый элеватор.

В Удмуртии – 3 новые молочные фермы.

В Алтайском крае – производство лекарственных средств за 2 млрд руб.

В Пензенской области открыто крупное производство поролона с инвестициями свыше 1,5 млрд руб.

В Подмосковье – завод упаковки с инвестициями 850 млн руб.

В Калужской области открыто сразу три новых молочных комплекса с инвестициями 8,5 млрд руб.

Ещё один с инвестициями 3,5 млрд руб. – в Курской области.

В Челябинске запущено первое в России производство шаровых кранов для высококоррозионных сред. Инвестиции превысили 2 млрд руб.

В Ивановской области открыто текстильное производство.

На московской фабрике «Рот Фронт» запущена новая кондитерская линия стоимостью свыше 1 млрд руб.

В Брянской области – производство мягкий сыров стоимостью 1 млрд руб.

В Пензенской области открыт один из крупнейших в России заводов по производству шампиньонов. Инвестиции – 2 млрд руб.

Новые животноводческие фермы открыты в Омской, Московской и Тульской областях.В Ленинградской области открыто производство стройматериалов с инвестициями около 2 млрд руб.

В Башкирии за 6 млрд руб. модернизировано единственное в России производство терефталевой кислоты, что позволит увеличить выпуск и вытеснить весь импорт.

В Вологде открыто металлообрабатывающее производство.

В Ростовской области — завод крупногабаритной пластиковой тары с инвестициями около 1 млрд руб.

На Ставрополье – первая солнечная электростанция.

В Пензе открыт второй и заложен третий цех станкостроительного завода.

В Московской области – производство стального настила за 1 млрд руб.

В Коми открыт тепличный комплекс за 3,5 млрд руб.

В Оренбургской области – молочный комплекс за 3 млрд руб.

Тепличный комбинат за 2 млрд руб. открыт в Брянской области.

В Приамурье открыто одно из крупнейших в стране золотодобывающих производств за 16 млрд руб.

В Подмосковье открыт новый корпус завода бытовой техники стоимостью около 2 млрд руб.

В Архангельской области — новое производство большеформатной фанеры.

В Вологодской области запущено новое производство бумаги за 3 млрд руб.

В Тульской области – производство гофрокартона стоимостью около 4 млрд руб.

В Воронежской области – комбикормовый завод.

В Тюменской области — завод по переработке картофеля за 1 млрд руб.

В Липецкой области — комплекс по хранению и обработке яблок за 1 млрд руб.

На Ставрополье – семенной завод за 2 млрд руб. На Шикотане открылось крупное российское рыбоперерабатывающее производство за 6,5 млрд руб. с собственным флотом и портом. В порту Невельска запущен в эксплуатацию новый хладокомбинат, позволяющий в 12 раз увеличить выпуск продукции для внутреннего рынка.

В Якутии открыт новый горноперерабатывающий комплекс по производству серебра за 7 млрд руб.

В Нижегородской области комплекс по производству металлических порошков стоимостью около 1,5 млрд руб.

В Новгородской – расширены мощности по выпуску фанеры на 3,5 млрд руб.

В Орле – открыт завод напольных покрытий за 4 млрд руб.

В Липецкой области — производство опалубки.

В Пензенской – строительных смесей.

Ещё один за 700 млн руб. – в Ленинградской области.

В Брянской – химическое производство.

В Калининградской области новый мукомольный завод, в Калининграде — пищевое производство.

В Калужской – линии по переработке молока и рапса и животноводческий комплекс.

В Тульской открыто производство удобрений.

В Башкирии – молочный комплекс.

В Подмосковье открыто предприятие по выпуску полиэфирных волокон из пластикового мусора. Новый завод рассчитывает покрыть половину российских потребностей. Объём инвестиций – свыше 1 млрд руб.

В Тюмени открыт завод по производству модульных газопоршневых электростанций за 1,5 млрд руб.

В Хабаровской крае – золотодобывающее предприятие за 3,5 млрд руб.

В Балашихе – производство импортозамещающих компонентов для самолёта МС-21.

В Твери – цех горячего цинкования за 770 млн. руб.

В Новосибирске открыто производство материалов для кардиохирургии за 500 млн руб.

Во Владимирской области расширено производство шоколада на 1 млрд руб. и производство колбас за 1,5 млрд руб.

В Архангельске открыт рыбоперерабатывающий завод.

В Ставропольском крае – новая очередь тепличного комплекса.

В Нижегородской области – животноводческий комплекс.

В Татарстане открыт завод по производству противотурбулентных присадок стоимостью около 3 млрд руб.

В Ульяновской области открыто производство детских игрушек.

В Кирове – производство противопожарных дверей.

Под Курском заработала третья очередь тепличного комплекса «Грибная радуга» стоимостью свыше 2,5 млрд руб.В Подмосковье запущена первая линия крупнейшего в России комплекса по переработке отходов за 14 млрд руб.

В Тыве введены в эксплуатацию солнечные электростанции, которые будут снабжать электроэнергией 7000 жителей удалённых посёлков.

В Орле открыт молочный завод стоимостью 1,5 млрд руб.

В Алтайском крае кожевенный завод за 2 млрд руб.

В Пензенской области – крупный свинокомплекс. Ещё один – в Брянской.

В Московской области — запустили очередную линию по производству упаковки стоимостью 500 млн руб.

В Перми открыта площадка для производства космических двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара» за 2 млрд руб.

В Курской области — крупный свинокомплекс на 69 000 голов.

В Ленинградской области — производство приводной техники за 2,5 млрд руб.

В Чечне – вторая очередь тепличного комплекса.

В Татарстане – мясоперерабатывающий комплекс.

В Омске – солнечная электростанция.

Ещё три солнечные электростанции запущены в Бурятии.

Две первые солнечные электростанции открыты в Забайкальском крае.

В Курской области построен крупный свинокомплекс на 69 000 голов.

В Татарстане – мясоперерабатывающий комплекс.

В Чечне – вторая очередь тепличного комплекса.

В Чувашии – тепличный комплекс за 4 млрд руб.В Оренбургской области открыт завод кальцинированной соды и производство пропанта в общей сложности за 4,5 млрд руб.

В Москве открыт крупнейший в стране пищевой комбинат, а также самая крупная в мире вертикальная теплица за 5 млрд руб.

В Тамбовской области — завод переработки зерна за 1 млрд руб.

В Санкт-Петербурге – завод термопанелей и фармацевтический центр за 4,5 млрд руб.

В Белгородской области-производство термопластика за 1,5 млрд руб.

Под Воронежем завод по производству шампиньонов за 2,5 млрд руб.

В Иваново – производство тканей с полимерным покрытием.

На Сахалине построена современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт вместо старой сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года.

В Ставропольском крае после 10-летнего простоя модернизировано за 2 млрд рублей, и вновь запущено предприятие по розливу питьевой воды.

В Подмосковье – первая очередь производства пластиковой тары.

В Кировской области открыт завод по производству средств пожаротушения.

В Волгоградской области — производство капельной ленты для систем орошения.

В Дубне – производство одноразовых медицинских изделий.

В Томской области – вторая очередь рапсового завода.

Под Тюменью — завод по переработке овощных культур.

В Новосибирской области — 3-я очередь тепличного комбината.

В Смоленской области – 2-ая очередь тепличного комбината.

На Дальнем Востоке в городе Большой Камень – рыбоперерабатывающий завод.

В Подмосковье – молочный комплекс за 1 млрд руб.

В Новгородской области – завод овсяных хлопьев.

В Удмуртии – деревообрабатывающее производство.

В Волгограде открыли первое в России производство присадок для защиты механизмов, работающих в экстремальных условиях.

В Приморском крае открыт домостроительный комбинат. Инвестиции около 1 млрд руб.

В Саратове запущено производство авиационного стекла повышенной прочности и светопропускания – инвестиции свыше 1 млрд руб.

В Краснодарском крае введен в эксплуатацию первый гидроагрегат Белореченской ГЭС.

На Сахалине запущена очередная молочная ферма с инвестициями свыше 9 млрд руб.

В Ленинградской области запущена вторая очередь тепличного комбината – инвестиции 700 млн руб.

В новосибирской области открыт молочный комплекс на 6 тыс. голов с инвестициями 5 млрд руб.

В Татарстане открыто производство по окрашиванию рулонной стали. Инвестиции – свыше 400 млн. руб.

В Хабаровске запустили производство лопаток для газовых технологических турбин.

В Санкт-Петербурге – импортозамещающее производство режущего инструмента мощностью 70 т изделий в год. Инвестиции – 500 млн руб.

В Вологодской области заработала новая роботизированная молочная ферма, а в Чувашии молочный комплекс.

В Омске построили мусоросортировочный завод мощностью 400 тысяч тонн отходов в год. Инвестиции — 320 млн руб.

В Тамбовской области запустили тепличный комплекс стоимостью 380 млн руб.

В Томской области — первую очередь завода по переработке рапса. Инвестиции – 1 млрд руб.

В Липецке открыт завод систем промышленной безопасности. Инвестиции около 1 млрд руб.

В Ставропольском крае запущено первое в России производство лактозы. Инвестиции 400 млн. руб.

В Москве – производство кабеленесущих систем.

В Башкирии открылось первое в России сборочное производство доильных роботов. Инвестиции свыше 400 млн. руб.

В Великом Новгороде — производство смешанных удобрений. В Серпухове запущен новый фармацевтический завод. Объём выпуска продукции – более 1,5 миллиардов таблеток в год или 120 миллионов капсул. Инвестиции — 3 млрд рублей.

В Перми запустили производство новых двигателей для бурения нефтяных и газовых скважин.

В Калининграде открыта новая сварочная линия по выпуску кузовов легковых автомобилей. Инвестиции – 600 млн рублей.

А в Калининградской области запущен крупный свинокомплекс с инвестициями 4 млрд рублей.

В Нижнекамске открыто производство высококачественного бензина. Инвестиции 19 млрд руб.

Под Липецком – завод алюминиевых радиаторов. Вложения 1,5 млрд руб.

В Самаре – производство широкоформатной плитки.

В Новгородской области открыт завод электронных компонентов.

В Смоленской – завод пиломатериалов, а вместе с ним и комбикормовый завод.

В Кемеровской области запустили производство сегментов для теплоизоляции труб.

В Московской – локализовали изготовление запчастей к карьерным бульдозерам.

В Смоленской области ввели в эксплуатацию первую очередь цветочного тепличного комплекса, а на Сахалине молочно-товарную ферму за 2,5 млрд руб.

Источник: Конт

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