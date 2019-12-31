Гармаш скорбит по покойной Волчек и называет ее «жизнелюбом»

Сергей Гармаш пояснил о жизнелюбии Галины Волчек, прощание с которой состоялось накануне. Со слов актера, она очень не хотела умирать и была полна энергии и творческих планов.

В минувшее воскресенье состоялось прощание с актрисой и режиссером Галиной Волчек. Галина Борисовна умерла 26 декабря от осложнений после воспаления лёгких на 87 году жизни. На ее счету множество ролей в кино и снятых в качестве режиссера фильмов. Скорбь по поводу смерти художественного руководителя театра «Современник» высказывают ее коллеги, близкие и друзья.

Свои соболезнования родным Волчек выразил и актер Сергей Гармаш, бывший близким другом покойной. С его слов, Галина Волчек очень не хотела умирать. Буквально за пару недель до смерти, 19 декабря, режиссер отметила свой день рождения. Галина Борисовна всегда была полным энергии жизнелюбом и в ее планах было ещё много творческих идей и постановок.

Всю свою жизнь деятель культуры посвятила искусству, и, по словам знающих ее людей, не представляла жизни без сцены. Последнее пристанище худрук «Современника» обрела рядом с могилой Марка Захарова на столичном Новодевичьем кладбище. В свое время Захаров возглавлял «Ленком» и нередко сотрудничал с Волчек.

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Последнее: Сергей Гармаш пояснил о жизнелюбии Галины Волчек, прощание с которой состоялось накануне. Со слов актера, она очень не хотела умирать и была полна энергии и творческих планов. В минувшее воскресенье состоялось прощание с актрисой и режиссером Галиной Волчек. Галина Борисовна умерла 26 декабря от осложнений после воспаления лёгких на 87 году жизни. На ее счету […]