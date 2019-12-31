«Рога мужу и фотосессия гениталий»: Собчак призвали постыдиться

Лена Миро отреагировала на пост Ксении Собчак в соцсети, в

котором блондинка хвасталась успехами. По словам журналистки, за 2019 год ей

удалось сделать популярное шоу на ютуб, попасть в рейтинг самых цитируемых

персон страны, заработать на рекламе и выйти замуж за любимого человека.

Между тем Лена Миро восторга Ксении Собчак не разделяет.

Обозревательница предполагает, что на деле не все так радужно, как говорит поклонникам

журналистка. Более того, по мнению блогера, все проекты теледивы – «полный провал».

Якобы ютуб-шоу «Осторожно, Собчак!» не пользуется популярностью у народа.

«Собчак конем ворвалась на видеохостинг, поняла, что никому

там неинтересна, и, словно инстаграмная Бузова, по привычке начала накручивать

подписоту и просмотры ботами», – высказалась Миро.

Что же касается цитируемости, то, по словам Лены, гордиться

тут нечем. В этот рейтинг сейчас попадают все без разбора.

«Сегодня любой идиот, зашедший к Малахову, получит ИЦ (Индекс

цитируемости – Прим.ред) намного выше Ксении. Если считать мусорный набор

отсылок к Собчак чем-то значимым, то тогда самая значимая в нашей стране

женщина – Диана Шурыгина», – добавила обозревательница.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 20 Дек 2019 в 2:51 PST

Напоследок Лена Миро отметила, что о поспешном браке с Константином

Богомоловым Ксении Собчак стоило вообще промолчать. Красивого в их истории любви мало.

«Если наставить рога мужу, а потом официально стать самкой

богомола – достижение года, то в такие достижения можно добавить и фотосессию

гениталий, которую отослали мужу подруги. Такого нормальный человек постыдился

бы, а не публично бы этому радовался», – размазала Ксению Собчак Лена Миро.

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Последнее: Лена Миро отреагировала на пост Ксении Собчак в соцсети, в котором блондинка хвасталась успехами. По словам журналистки, за 2019 год ей удалось сделать популярное шоу на ютуб, попасть в рейтинг самых цитируемых персон страны, заработать на рекламе и выйти замуж за любимого человека. Между тем Лена Миро восторга Ксении Собчак не разделяет. Обозревательница предполагает, что […]