Жители австралийского города оказались в ловушке на пляже из-за надвигающегося пожара

Сегодня город Маллакута на юго-восточном побережье Австралии оказался отрезанным от цивилизации из-за приближающегося лесного пожара. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Около 4 тыс. жителей города пришли на пляж, где прячутся от надвигающегося пожара. Город окутан дымом, небо стало красным от огня.

Власти штата Виктория заявили о планах эвакуировать жителей Маллакуты с побережья по воде.

Сообщается, что без вести в городе пропали по меньшей мере четыре человека.

В последние два дня ситуация с лесными пожарами в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс осложнилась. Причиной стал рост температуры воздуха, молнии и сильный ветер.

Пожары в Австралии продолжаются с ноября.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Возле портового города Лимбе на юго-западе Камеруна из танкера Happy Lady, зарегистрированного в Греции, похитили восемь человек, среди которых есть украинец. Об этом со ссылкой на министерство судоходства Греции сообщает 31 декабря Reuters. Судно, стоящее на якоре почти в четырех километрах от берега, подверглось нападению вооруженных людей. По данным Греции, похищены один украинец, пять граждан […]