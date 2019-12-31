В уходящем году о «реформах» стали говорить меньше и тише. Так, глядишь, и работать снова начнем

Итоги прошедшего.

Вряд ли прошедший год был выдающимся или необычным. У нас каждый год многообещающий и потрясающий. Обещают многие. Трясет всех. В уходящем, правда, обещали честнее. Трясло реже.

В телевизоре новые лица. Но важнее, если рядом остались те же. Первое в очередной раз вдохновляет. Второе – снова бережно храним. Если лично счастлив, меньше думается о смене власти. О «реформах» стали говорить меньше и тише, что не может не радовать. Так, глядишь, и работать снова начнем. В свободное от «реформ» время.

Страха меньше, но улыбаться на улицах чаще не стали. Улыбка на улице – она ведь явление социальное, с общественным тонусом связанное. Лживый пафос канализировался вместе с его творцами. Хотя на смену уже готовы встать не менее талантливые лгуны «о небывалых успехах». Это нормально. Им тоже необходимо жизненное пространство. До следующих выборов.

Нам все так же хочется изменений наверху и стабильности рядом. И чтоб улыбались нам, и чтоб не обманывали. А по сему – бережем и приумножаем рядом и вокруг, улыбаемся в метро даже безответно, радуемся чужому счастью и делимся своим.

И будет все хорошо в 2020-ом и после него!

Источник: «ГОРДОН»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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