Бойцы «Беркута» рассказали, почему Киев не смог осудить их за убийства на Майдане

Киев освободил экс-сотрудников «Беркута», поскольку следствие не может найти доказательств по обвинениям бойцов подразделения в убийствах на Майдане, заявили экс-«беркутовцы» Сергей Зинченко и Павел Аброськин.

«Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления [президента Украины] Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств. Все их доказательства – сфальсифицированные экспертизы с абсолютно разными выводами», – рассказал в интервью «Донецкому агентству новостей» Зинченко.

По его мнению, за последние пять лет Киев не смог доказать вину сотрудников подразделения в убийствах участников «майдана», а сейчас становится известно все больше фактов, доказывающих вину самих участников государственного переворота в убийствах.

«В 2014 году сказать, что активист «майдана» стрелял в сотрудника милиции, – такое даже не обсуждалось, об этом нельзя было говорить. В 2015 году люди уже понимали, что что-то не то, а вскоре начали появляться реальные доказательства, опровергающие утверждения о том, что никто не стрелял по милиции. С каждым годом ситуация меняется, ведь в 2014 году народ сильно обманули, и много кто поверил. Сейчас ситуация очень меняется», – отметил Аброськин.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. Среди переданных Донбассу были пятеро экс-бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах.

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