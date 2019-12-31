Первый регион РФ встретил Новый год

31.12.2019, 14:51, Новости дня

На Камчатке первыми в РФ встретили Новый год, на центральной площади Петропавловска-Камчатского прошли праздничные мероприятия.

На полуострове Новый год начался с метелью, сильным ветром, с порывами до штормового, передает ТАСС. Мероприятия на территории новогоднего городка на центральной площади отменять не стали.

На площади установили палатки для обогрева, павильоны праздничной ярмарки, торговые ряды будут работать всю ночь.

На главной сцене города выступает диско-дуэт Ottawan, он откроет новогоднюю дискотеку ближе к утру. Ведущий новогоднего шоу – КВНщик из команды «Станция спортивная» Дмитрий Кожома. Также гостям на празднике покажут шоу барабанов «Давлет Хан».

Завершится праздник ближе к 4.00 (19.00 мск).

К утру синоптики обещают ухудшение погоды, обильные осадки и штормовой ветер.

«Своего пика непогода достигнет днем 1 января: в первый день нового года в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском районе края ожидаются порывы ветра до 33 м/с, метель, гололедица и снежные заносы, а также волнение до 8-10 метров в прилегающих акваториях. Ориентировочно, циклонический режим на полуострове сохранится до 4 января. В крае объявлено штормовое предупреждение», – сообщила начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.



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