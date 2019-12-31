В Петербурге грабители изуродовали лицо артиста

31.12.2019, 14:44, Разное

В минувший понедельник, 30 декабря, неизвестные напали на артиста Театра музыкальной комедии Кирилла Усанова. Злоумышленники жестоко избили мужчину и отобрали у него
iPhone 7.

Пострадавший обратился за помощью в полицию, после чего отправился в больницу. По данным газеты «Петербургский дневник», актеру предстоит перенести операцию: преступники изуродовали его лицо. В настоящее время злоумышленников разыскивают правоохранители.



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