В Петербурге грабители изуродовали лицо артиста

В минувший понедельник, 30 декабря, неизвестные напали на артиста Театра музыкальной комедии Кирилла Усанова. Злоумышленники жестоко избили мужчину и отобрали у него

iPhone 7.

Пострадавший обратился за помощью в полицию, после чего отправился в больницу. По данным газеты «Петербургский дневник», актеру предстоит перенести операцию: преступники изуродовали его лицо. В настоящее время злоумышленников разыскивают правоохранители.

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