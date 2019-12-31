В Петербурге грабители изуродовали лицо артиста

В минувший понедельник, 30 декабря, неизвестные напали на артиста Театра музыкальной комедии Кирилла Усанова. Злоумышленники жестоко избили мужчину и отобрали у него
iPhone 7.
Пострадавший обратился за помощью в полицию, после чего отправился в больницу. По данным газеты «Петербургский дневник», актеру предстоит перенести операцию: преступники изуродовали его лицо. В настоящее время злоумышленников разыскивают правоохранители.
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Последнее: Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания подала заявки на бронирование мощности газротранспортной сети для Газпрома. Об этом информирует ТАСС. Ранее в Нафтогазе сообщили, что правительство страны обсуждает вопрос прямых закупок газа у России. 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять […]
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