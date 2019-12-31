Международная федерация футбола планирует изменить правило офсайда – СМИ

31.12.2019, 14:42, Новости дня

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует внести изменения в правило офсайда, сообщает британское издание The Times.

По информации источника, в ФИФА обсуждают вариант, при котором офсайд будет фиксироваться лишь в том случае, если между защищающимся и атакующим игроком будет «виден просвет».

Под «просветом» имеется ввиду положение игроков, при котором корпус атакующего футболиста будет впереди корпуса защищающегося настолько, что между ними будет виден просвет.

Если в ФИФА одобрят эту идею, она будет предложена Международному совету футбольных ассоциаций для испытаний и введения нового правила.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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