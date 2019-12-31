Мнение: Льготы в одном окне, здоровый капитализм и лучшая страна для инвестиций

1. Коллеги, мы с вами вносим свой вклад. Владимир Путин на днях подписал закон, идея которого впервые появилась именно в этом блоге. Теперь россияне смогут узнать обо всех положенных им льготах в одном окне. Так как под льготные программы в России попадает около трети населения, то практически каждый нуждающийся в деньгах сможет теперь зайти, например, на «Госуслуги» и получить полный список своих льгот:

https://ria.ru/20191228/1562981189.html

Обратите внимание на принципиальную позицию нашего государства — оно не пытается сэкономить, усложнив людям им доступ к льготам или скрыв от них информацию. Напротив, оно заботится о том, чтобы нуждающиеся получили максимум поддержки.

2. Каждый раз, когда я писал про успешную внешнюю политику России и, особенно, про здоровый капитализм в нашей стране, со стороны некоторых оппозиционных комментаторов раздавались ехидные смешки. Что же, теперь оба этих факта признаны ведущим американским агентством Bloomberg, а наши экономические достижения подтверждаются к тому же данными МВФ и рейтинговых агентств:

https://lenta.ru/news/2019/12/29/bloomberg/

Bloomberg подвёл итоги 20-летнего правления президента России Владимира Путина. Главным достижением российского лидера агентство назвало способность наращивать геополитическое влияние при весьма скромном бюджете.

Как отметил Bloomberg, США тратят на оборону в два раза больше, чем Россия на все сферы. При этом Россия снова стала «основной силой на Ближнем Востоке» и теперь расширяет влияние на Африку.

В то же время при Путине страна достигла такого финансового баланса, что её экономика, по версии рейтинговых агентств и Международного валютного фонда, считается «одной из самых здоровых в мире». По мнению авторов публикации, к этому результату привела осторожность Москвы в финансовых вопросах после украинского конфликта.

Также Bloomberg отметил, что за 20 лет правления Путина Россия смогла восстановить значительную часть влияния, потерянного после распада СССР. Президент присоединил Крым, укрепил связи с Китаем, продал вооружения входящей в блок НАТО Турции, а также смог повлиять на ситуацию в Сирии.

Как видно, Россия не теряла время впустую – ни в последние 20 лет, ни в последние пять. Хотя количественные темпы роста после 2013 года были невысоки, мы, тем не менее, добились качественных улучшений и в экономике, и в жизни простых людей.

3. Ещё одно наше достижение – Россия признана лучшей в мире страной для инвестиций в 2019 году:

https://lenta.ru/news/2019/12/30/attractive/

Россия и российские компании стали самым выгодным направлением для вложений в 2019 году, передает Bloomberg…

Главной причиной доходности вложения названа благоприятная рыночная конъюнктура, установившаяся вопреки санкциям со стороны США и Евросоюза, пишут авторы. Высокие цены на нефть позволили обеспечить стабильный курс рубля, а также побудили Центробанк на пятикратное снижение ключевой ставки в течение года. Низкая доходность российских корпоративных и государственных облигаций побудила инвесторов вкладываться в акции. К тому же компании получили доступ к более дешевым кредитам, а население — стимул к тратам из-за низких ставок по депозитам.

Источник: Место для дискуссий

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