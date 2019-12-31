«Просто прелесть!»: дети Максима Галкина восхитили народ предновогодним домашним концертом

На кадрах Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом энергично репетирует танцевальный номер брат Гарри. «Предновогоднее настроение», – подписал ролик Максим Галкин в своем «Инстаграм».
В конце выступления дуэт попросил зрителей наградить их большим количеством лайков. Просьба не оставила звездного отца равнодушным и тот, не скрывая радости, рассмеялся в полную силу. Поклонники одарили детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой комплиментами. «Ну, Лиза, актриса», «Лиза, даже на таком детском инструменте исполнила хит своей мамы», «Просто прелесть!», – высказались фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что страна переживает противоречивое время, но отметил, что жители РФ могут сделать все для успешного развития государства. «Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы РФ успешно развивалась, чтобы все […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Макрон заявил о пересмотре системы равновесия НАТО из-за действий США / 4 декабря
- В РФ началась подготовка к празднованию дня добровольца / 2 декабря
- Россия, Китай и ЮАР начали учения на юге Африки / 25 ноября
- В Киеве отпустили всех задержанных после драки с полицией у здания Рады / 17 декабря
- В Лондоне на берегу Темзы нашли мертвого кита / 1 декабря
- Болгария после упрека Путина отчиталась по строительству «Турецкого потока» / 4 декабря
- Участник «Открытой России» рассказал о полицейских, пришедших к нему домой / 7 декабря
- Швейцарский журналист отметил исключительный интеллект Путина / 30 декабря