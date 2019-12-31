«Просто прелесть!»: дети Максима Галкина восхитили народ предновогодним домашним концертом

На кадрах Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом энергично репетирует танцевальный номер брат Гарри. «Предновогоднее настроение», – подписал ролик Максим Галкин в своем «Инстаграм».

В конце выступления дуэт попросил зрителей наградить их большим количеством лайков. Просьба не оставила звездного отца равнодушным и тот, не скрывая радости, рассмеялся в полную силу. Поклонники одарили детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой комплиментами. «Ну, Лиза, актриса», «Лиза, даже на таком детском инструменте исполнила хит своей мамы», «Просто прелесть!», – высказались фолловеры.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 30 Дек 2019 в 11:55 PST

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