Гаджеты: В России создан препарат излечивающий от гепатита В

Одной из самых серьезных вирусных инфекций, уносящих ежегодно тысячи жизней в России, является хронических гепатит В. По сообщению главы Роспотребнадзора, отечественные ученые из Института эпидемиологии разработали лекарственный препарат способный полностью излечить смертельную болезнь. В широкое применение препарат поступит уже через два года.
Вирусная инфекция гепатит В в первую очередь поражает печень больного и приводит к развитию как хронического, так и острого заболевания. В настоящее время от последствий заболевания в России умирает до 30 тысяч человек в год. В то же время во всем мире, по данным ВОЗ коварная болезнь уносит 780 тысяч жизней, а болеют хроническим гепатитом около 257 млн человек.
Специалисты Института эпидемиологии разработали препарат с использованием генной инженерии, способный уже в ближайшие два года предоставить возможность полностью излечиться от смертельно опасного недуга.
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