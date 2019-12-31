Охлобыстин назвал фильм «Текст» провальным для современного кинематографа

Актер Иван Охлобыстин назвал самый кассовый фильм 2019 года «Текст» провальным для отечественного современного кинематографа. Иметь собственное мнение по поводу значимости произведения искусства для любого человека весьма похвально, но для этого необходимо хотя бы прочитать книгу или посмотреть фильм.

В роли критика Охлобыстин выступил на съёмках шоу «Морозова Х3», проходящих на YouTube. Фраза о том, что лично он не станет тратить свое время на просмотр ленты, но готов определить его как провал в истории отечественной киноиндустрии, впечатлила многих. Назвав сюжет «никаким», Охлобыстин не сказал ничего нового. Общеизвестно, что речь идет о цепи событий, представленных в произведении, но судить по ним не стоит.

Одновременно доброе слово он сказал в адрес молодых актеров. Также Охлобыстин обратил внимание на то, что Кристина Асмус входит в его близкий круг общения, а потому он никому не даст права публично унижать ее. Намерения достойны похвалы, хотя не совсем понятна их запоздалая реализация. По мнению артиста, только он имеет право, основываясь на совместной работе в «Интернах», сказать Кристине Асмус, что, обладая большим талантом, в этот раз она направила его не туда.

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