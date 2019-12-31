Ляйсан Утяшева рассказала о традиционном семейном гадании в новогоднюю ночь

Российская спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева в одном из недавних интервью пояснила о традиционном семейном гадании в новогоднюю ночь. Оказалось, что весь «женский состав» 31 декабря занимается лепкой мант «с сюрпризом», благодаря чему затем можно узнать о везении в наступающем году.

По словам Ляйсан Утяшевой, в их семье издавна существует традиция в канун Нового года собираться вместе и готовить блюда для праздничного застолья. Все родственники в это время вспоминают интересные истории из жизни, подводят итоги уходящего года и строят планы на грядущий. Кроме того, супруга шоумена Павла Воли рассказала, что женщины их семьи лепят манты, часть из которых обычная, а некоторые, к примеру, с изюмом или черносливом. Это является своеобразным гаданием, так как тот, кому достанется порция «с сюрпризом», будет в следующем году счастливым и успешным.

Также в семье Утяшевой и Воли гадают на шоколадных яйцах с игрушками внутри. Данный процесс всегда проходит весело, так как в нём важны фантазия и чувство юмора. Родственники пытаются по спрятанному внутри сюрпризу предсказать, как пройдёт следующий год и чего от него стоит ожидать.

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