Ляйсан Утяшева рассказала о традиционном семейном гадании в новогоднюю ночь

31.12.2019, 14:21, Разное

Российская спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева в одном из недавних интервью пояснила о традиционном семейном гадании в новогоднюю ночь. Оказалось, что весь «женский состав» 31 декабря занимается лепкой мант «с сюрпризом», благодаря чему затем можно узнать о везении в наступающем году.
По словам Ляйсан Утяшевой, в их семье издавна существует традиция в канун Нового года собираться вместе и готовить блюда для праздничного застолья. Все родственники в это время вспоминают интересные истории из жизни, подводят итоги уходящего года и строят планы на грядущий. Кроме того, супруга шоумена Павла Воли рассказала, что женщины их семьи лепят манты, часть из которых обычная, а некоторые, к примеру, с изюмом или черносливом. Это является своеобразным гаданием, так как тот, кому достанется порция «с сюрпризом», будет в следующем году счастливым и успешным.

Также в семье Утяшевой и Воли гадают на шоколадных яйцах с игрушками внутри. Данный процесс всегда проходит весело, так как в нём важны фантазия и чувство юмора. Родственники пытаются по спрятанному внутри сюрпризу предсказать, как пройдёт следующий год и чего от него стоит ожидать.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что страна переживает противоречивое время, но отметил, что жители РФ могут сделать все для успешного развития государства. «Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы РФ успешно развивалась, чтобы все […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика