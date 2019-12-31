Стычкин натренировал жену для интимного момента с другим

В Сети опубликовали рейтинг самых лучших секс-сцен в
российском кино за 2019 год. Согласно опросу телеграм-канала «Антиглянец» без
малого половине респондентов пришелся по душе интимный момент из сериала «Содержанки». В
кадре героиня Ольги Сутуловой занимается грубым сексом с персонажем Владимира
Мишукова.
«Мы с Володькой думали, что драматические артисты, но,
безусловно, приятно (мы все же ветераны движения). Очень гордимся!» —
отреагировала на итоги рейтинга Ольга Сутулова.
Муж артистки Евгений Стычкин тоже доволен результатами
опроса. «А я-то как рад!!! Все-таки 15 лет на тренерской работе!» – добавил
актер.
Сутулова вторила Стычкину. По словам Ольги, Евгений не
кривит душой. «Надо выдвигать тебя на главу спорткомитета», – цитирует артистку
«Экспресс газета».
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Добавим, что второе место в рейтинге самых сексуальных сцен
досталось Кристине Асмус и эпизоду в фильме «Текст». Картина с участием артистки
наделала много шума. Поборники морали раскритиковали Кристину. Причем распекали
не только Асмус, но и ее супруга юмориста Гарика Харламова.
На третьем месте оказался фильм «Верность», а именно эпизод
секса в ванной. На четвертом – сериал «Мертвое озеро», в котором Павел Табаков
ублажает избранницу пистолетом.
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