Стычкин натренировал жену для интимного момента с другим

В Сети опубликовали рейтинг самых лучших секс-сцен в

российском кино за 2019 год. Согласно опросу телеграм-канала «Антиглянец» без

малого половине респондентов пришелся по душе интимный момент из сериала «Содержанки». В

кадре героиня Ольги Сутуловой занимается грубым сексом с персонажем Владимира

Мишукова.

«Мы с Володькой думали, что драматические артисты, но,

безусловно, приятно (мы все же ветераны движения). Очень гордимся!» —

отреагировала на итоги рейтинга Ольга Сутулова.

Муж артистки Евгений Стычкин тоже доволен результатами

опроса. «А я-то как рад!!! Все-таки 15 лет на тренерской работе!» – добавил

актер.

Сутулова вторила Стычкину. По словам Ольги, Евгений не

кривит душой. «Надо выдвигать тебя на главу спорткомитета», – цитирует артистку

«Экспресс газета».

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Публикация от Olga Sutulova (@olgasutulova) 29 Мар 2019 в 5:47 PDT

Добавим, что второе место в рейтинге самых сексуальных сцен

досталось Кристине Асмус и эпизоду в фильме «Текст». Картина с участием артистки

наделала много шума. Поборники морали раскритиковали Кристину. Причем распекали

не только Асмус, но и ее супруга юмориста Гарика Харламова.

На третьем месте оказался фильм «Верность», а именно эпизод

секса в ванной. На четвертом – сериал «Мертвое озеро», в котором Павел Табаков

ублажает избранницу пистолетом.

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