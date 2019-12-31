1 января Россия может остановить экспорт нефти в Беларусь – СМИ

31.12.2019, 14:18, Новости дня

С 1 января 2020 года поставки российской нефти на перерабатывающие заводы Беларуси могут быть приостановлены. Об этом 31 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

К такому развитию событий может привести отсутствие соглашения об условиях поставки на 2020 году.

Стороны, по данным агентства, не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских НПЗ» после так называемого налогового маневра в РФ.

Reuters отмечает, что по состоянию на утро 31 декабря не было оформлено ни одной тонны российской нефти для поставки в Беларусь.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу «Дружба» – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Россия и Беларусь согласовывают «дорожную карту» для создания союзного государства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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