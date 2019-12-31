В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков главное достижение страны в 2019 году. По словам представителя Кремля, за этот период удалось остановить тенденцию по снижению благосостояния населения, передает «ТВ Центр».

Он отметил, что в настоящее время этот показатель начал медленно повышаться. Главной неудачей, в свою очередь, стали низкие темпы роста российской экономики. Однако Песков заверил, что страна сможет наверстать упущенное в ближайшие годы.

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Последнее: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков главное достижение страны в 2019 году. По словам представителя Кремля, за этот период удалось остановить тенденцию по снижению благосостояния населения, передает «ТВ Центр». Он отметил, что в настоящее время этот показатель начал медленно повышаться. Главной неудачей, в свою очередь, стали низкие темпы роста российской экономики. Однако Песков заверил, что страна […]