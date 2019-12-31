Российского пилота нашли мертвым на американском курорте

Российского пилота обнаружили мертвым на пляже у отеля в курортном городе Майами, штат Флорида.

Как информирует РЕН ТВ, тело 47-летнего второго пилота было найдено рано утром 29 декабря на берегу рядом с гостиницей, куда обычно заселяется экипаж из России. По информации Пятого канала, инцидент произошел в отеле Ramada Beach Resort.

Сообщается, что летчик прибыл в США 28 декабря и должен был отправиться обратно в Россию. Причина смерти устанавливается.

Напомним, в 2019 году в отеле Майами застрелили российского туриста.





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