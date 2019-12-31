Экономика: РФ удивляет Запад экономической стабильностью

Экономическая устойчивость – вот главное слово, характеризующее российскую экономику в 2019 году. А это уже довольно много в условиях неприятной внешней конъюнктуры и санкционных угроз. Западу остается лишь удивляться, как это у РФ так все получается. Каких же успехов удалось добиться российской экономике?

Прошедший год для российской экономики, с одной стороны, нельзя назвать прорывным. ВВП России, как ожидает Минфин, вырастет лишь на 1,3%, окончательные данные еще будут уточняться. По сравнению с прошлым годом российская экономика показала замедление. К концу прошлого года ситуация ухудшилась в промышленности, что сопровождалось снижением грузооборота транспорта. Однако поддержку экономическому росту оказала торговля, сельское хозяйство и жилищное строительство.

Но даже Западу приходится признавать, что на фоне жесткой санкционной войны, которая пришлась на 2018 год и конец 2019 года, российская экономика показала важные качества – устойчивость и волю к победе. Как результат, впервые с 2014 года был повышен суверенный рейтинг РФ всеми международными рейтинговыми агентствами до «инвестиционного» уровня. В 2019 году, по сути, создана база для того, чтобы в ближайшие годы экономика смогла начать разгон, в том числе благодаря старту национальных проектов и росту инвестиций.

«Благодаря усилиям жесткой бюджетной и фискальной политики, в экономике РФ создан весьма солидный запас прочности, и далее мы надеемся увидеть реализацию нацпроектов и активизацию роста бюджетных расходов», – говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Главным достижением 2019 года стало обеспечение макроэкономической стабильности. Государству удалось создать качественный фундамент, который гораздо меньше, чем раньше, подвержен разрушительному воздействию внешних факторов», – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Чем же выделяется Россия? Во-первых, госдолг РФ находится на уровне 12% ВВП. Это один из лучших по мировым меркам показателей. Западные страны уже давно живут за счет долгов, которые достигают невообразимых величин в 100% и даже 200% от ВВП. Но если развитые страны, например, США, могут себе такое позволить (до поры до времени), то развивающиеся – нет. Последним это дорого обходится – потерей независимости и потерей права на развитие. Яркий пример – Аргентина с госдолгом более чем 100% ВВП страны, которая не справилась с такой нагрузкой и впала в огромную кредитную зависимость от МВФ. Не говоря уже об Украине, беды которой больше понятней россиянам.

В числе российских достижений – профицит федерального бюджета уже второй год подряд. В 2018 году профицит бюджета был 2,7% ВВП, а за 11 месяцев 2019 года – 3,1% ВВП.

Добиться профицитного бюджета стране-экспортеру нефтегазового сырья в условиях низких цен на нефть не так-то просто. Саудовская Аравия (как и многие другие ближневосточные страны), например, не смогла с этим справиться, ее бюджет еле сводит концы с концами. Конечно, саудиты плохо от этого не живут, но им приходится опустошать свои резервы, накопленные ранее при дорогой нефти. РФ же, потратив резервы в первые годы после обвала нефтяных цен, перешла в режим экономии и накопления новых резервов.

В РФ уже несколько лет действует жесткое бюджетное правило, по которому бюджет страны формируется из невысокой нефтяной цены в 40 или чуть выше долларов за баррель. До таких уровней среднегодовая цена на нефть не падала, это позволило бюджету выйти в профицит и наполнить кубышку доверху. Все сверхдоходы российский Минфин исправно направлял в резервы.

Глава Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин признает, что созданные резервные фонды (сначала это был Стабилизационный фонд, потом Резервный, а теперь – Фонд национального благосостояния) «сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 годов». По его словам,

решение Владимира Путина создать резервный фонд вопреки многим другим позициям, помогло спасти российскую экономику десять лет назад. Для спасения РФ в новый экономический кризис, который во всем мире ждут с года на год, копятся резервы и сейчас.

В целом золотовалютные резервы России, куда входит и Фонд национального благосостояния, из года в год только увеличиваются. Лишь в 2014 году ЗВР РФ просели на 25% по понятным причинам, однако уже с 2015 года вновь начали расти. В 2018 году российские ЗВР выросли на 8,3%, до 468,5 млрд долларов. А за 11 месяцев 2019 года набрали еще 15,7% и составили 542 млрд долларов.

За последние четыре года ЗВР РФ в целом увеличились более чем на 50%. Летом российские резервы почти достигли уровня резервов Саудовской Аравии, которые на июнь составляли 527 млрд долларов. По итогам 2019 года Россия, скорее всего, перегонит саудитов по этому показателю и займет четвертое место в мире, потеснив Эр-Рияд на пятое.

Объем ЗВР РФ уже в июле этого года превысил совокупный долг страны. Это уникально для развивающихся стран. Более того, по итогам первого полугодия чистый госдолг страны опустился ниже нуля, что произошло впервые с 2014 года.

Следствием такой политики стало быстрое накопление в Фонде национального благосостояния подушки безопасности на уровне 7% ВВП. Средства на счетах ФНБ уже на начало ноября (124,5 млрд долларов) превышали этот уровень от прогнозного ВВП РФ. Почему это так важно? По достижению этого уровня сверхдоходы от нефти и газа можно будет начать инвестировать в российскую экономику и инфраструктуру, что поможет реализации национальных проектов. А нацпроекты создадут плацдарм для экономического роста.

Еще один важный показатель пошел на поправку. Отток капитала из РФ за 11 месяцев 2019 года снизился в 1,6 раза, до 33,7 млрд долларов против 54 млрд долларов в январе–ноябре 2018 года. В последние несколько лет отток капитала пугал своими высокими темпами. Это, конечно, было прямым следствием введения против РФ санкций. Однако в 2019 году тема новых санкций хоть и всплывала, однако во второй половине года отошла на дальний план. У США и Дональда Трампа хватает своих проблем, связанных как с импичментом, так и с торговой войной с Китаем. Только конец 2019 года очернили американские санкции против «Северного потока – 2», которые лишь отсрочат, но не остановят ввод в строй газопровода.

Кроме того, надо понимать, что отток капитала показывает не только уход капиталов из-за боязни инвесторов работать в России. Сюда входят также и долги российских банков перед иностранцами и долги в других отраслях. Их возврат за границу оказал наибольшее влияние на снижение оттока капитала, отметили в Банке России.

Немаловажным достижением стала исторически низкая инфляция в России. Уже в 2018 году Центробанк довел ее до небывалых для российской действительности уровней. Однако в 2019 году регулятор переживал о том, как бы удержать успех, тем более поводы для беспокойства были. Однако повышение в начале года НДС оказалось не помехой.

Кстати, серьезную роль сыграли цены на продукты питания, которые притормозили инфляцию из-за роста предложения на разных рынках. РФ за последние годы действительно стала производить больше сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

В 2019 году Банк РФ не просто удержал низкую инфляцию. Она оказалась ниже целевого уровня в 4%. Пару лет назад эта цель казалась довольно амбициозной, а теперь инфляция в 3,2% по итогам года – это реальность. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин даже переживает, как бы в первом квартале 2020 года инфляция не опустилась до 2,5%.

Инфляционные ожидания действительно находятся на минимумах, что расширяет пространство для дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики. Собственно, снижение ключевой ставки и удешевление кредитных денег в 2019 году – это еще один позитивный фактор. Банк РФ четыре раза снижал ставку. Не за горами ключевая ставка под 5,5-6%. А это означает продолжение удешевления кредитных денег. Ставки по кредитам у банков превышают ключевую ставку, как правило, в среднем на 2,5%. То есть ставки по ипотеке, например, могут снизиться до 8,5% годовых. Глава Сбербанка говорит о «золотом времени» для ипотеки: «Ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру». Правда, ставки по вкладам, что логично, продолжат снижаться.

В уходящем году России удалось стабилизировать курс рубля после падения в 2018 году на 17%. Это особое достижение заметили даже французские и немецкие СМИ. На Западе удивлены тем, что политическая напряженность в мире стала все меньше оказывать влияние на национальную валюту России. Рубль в 2019 году действительно оставался одной из сильнейших валют среди развивающихся стран, несмотря на торговые войны и угрозы санкций против Москвы.

Наконец, в 2019 году произошло то, ради чего в общем и проводится вся экономическая политика – реальные доходы населения наконец-то стали расти. Конечно, после девальвации рубля 2014 года вернуться на уровень 2013-го еще не удалось. Однако смена пятилетнего отрицательного тренда на положительный – это важный сдвиг. Предпосылки для этого появились.

Так, по данным Росстата, в третьем квартале 2019 года рост реальных доходов населения составил 3%, а с начала года за девять месяцев – 0,8%.

Увеличение реальных доходов населения в 2019 году после отрицательных значений в предыдущие годы объясняется ростом зарплат, пенсий и пособий, а также снижением темпов инфляции,

объяснил первый вице-премьер РФ – министр финансов Антон Силуанов.

Выйдут ли реальные располагаемые доходы населения на устойчивую траекторию роста и сможет ли экономический рост в РФ «перезапуститься» в целом, зависит от эффективности выбранного курса экономической политики, основанного на нацпроектах, считает Покатович.

Между тем успехи РФ видны в направлении роста экспорта несырьевых товаров. Конечно, от так называемого нефтяного «проклятья» РФ не избавилась. Но «проклятьем» называть то, что приносит серьезный доход стране, и пытаться ее лишить этого, как минимум странно, а в целом недальновидно. Плохо просто сидеть на нефтяной игле и бить баклуши, диверсификация экономики – логичное и верное стратегическое решение.

Ненефтегазовый экспорт из РФ с 2014 года растет и приносит все больше доходов России. Кто бы мог представить еще пять лет назад, что РФ будет экспортировать только продуктов питания на 24 млрд долларов? Впервые экспорт российской сельхозпродукции превзошел экспорт вооружений из РФ в 2016 году. Экспорт оружия и сегодня сохраняется на уровне 13-15 млрд долларов. Но продуктов питания РФ продает уже значительно больше, чем оружия – на целых 10 млрд долларов.

Причем летом 2019 года наметилась интересная тенденция. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта, что не без удивления обнаружили в Российском экспортном центре.

Дело в том, что в последние годы несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) рос благодаря основным группам товаров – зерновым, металлургии, химии и лесу. Но в этом году в силу конъюнктурных особенностей по трем мастодонтам наблюдается отрицательная динамика. К чему это должно было привести? К падению доходов от всего несырьевого неэнергетического экспорта. Однако этого не произошло – в 2019 году ожидается рост ННЭ на 1-2%. Причина как раз в том, что выстрелил экспорт других товаров.

Что это за товары? Растет, в частности, экспорт легковых автомобилей, турбодвигателей и газовых турбин, золота и платины, калийных удобрений. В сельском хозяйстве рулят теперь не только зерновые и пшеница, также растет экспорт шоколада и в целом кондитерских изделий, экспорт рыбной продукции, мяса и птицы. А поставки подсолнечного масла и вовсе выросли на треть.

«Россия сохраняет свою уникальность по отношению к другим аналогам из сегмента emerging markets за счет сильного макроэкономического базиса. Набор таких факторов, как профицит бюджета и счета текущих операций, контролируемая инфляция, сравнительно низкий объем внешнего долга, наличие масштабных резервов, отсутствие рисков критического спада экономики, делает Россию весьма привлекательной для иностранного капитала», – заключает Покатович.

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