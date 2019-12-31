Песков назвал главную неудачу года

Недостаточный темп роста экономики страны является главной неудачей уходящего года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У Пескова спросили о главных неудачах и достижениях за 2019 год. «Президент на это отвечает достаточно традиционно. Какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью является благосостояние людей», – ответил пресс-секретарь главы государства, передает ТАСС
«Действительно, по объективным причинам уровень благосостояния РФ или топтался на месте или сокращался в последние три-четыре года, была такая негативная тенденция. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но, тем не менее, тенденция ушла в плюс. И это на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности. Вот это, наверное, главное достижение, потому что российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, российская экономика и социальная система они абсолютно сохраняют свою устойчивость. Вот это является главным достижением», – отметил Песков.
Напомним, 25 декабря президент Владимир Путин на встрече с правительством по итогам года призвал сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни россиян.
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Последнее: Экономическая устойчивость – вот главное слово, характеризующее российскую экономику в 2019 году. А это уже довольно много в условиях неприятной внешней конъюнктуры и санкционных угроз. Западу остается лишь удивляться, как это у РФ так все получается. Каких же успехов удалось добиться российской экономике? Прошедший год для российской экономики, с одной стороны, нельзя назвать прорывным. ВВП […]
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