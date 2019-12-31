Шнуров высмеял новогоднее шоу с Путиным и Киркоровым в стихотворной форме

31.12.2019, 14:04, Разное

Сергей Шнуров высмеял одни и те же лица, в частности Владимира Путина и Филиппа Киркорова, в новогодних шоу. Исполнитель разместил в Instagram публикацию в стихотворной форме.
На странице лидера «Ленинграда» размещена фотография, на которой он сидит за столом в кафе и наслаждается блюдами из меню. Шнуров обратил внимание на приближающиеся новогодние торжества и заявил, что праздничное настроение будут создавать, как и раньше, Путин и Киркоров. Артист назвал «достижением науки» ту закономерность, что телезрители снова увидят «нестареющие лица». Музыкант отметил, что даже внуки этого поколения, скорее всего, будут проводить время в подобной компании.

В комментариях фолловеры композитора указали на точность его стихотворения и написали, что это одновременно грустно и весело. Многие надеются, что в скором будущем на новогодних шоу будут выступать другие личности, а не приевшиеся знаменитости.



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Последнее: Сергей Шнуров высмеял одни и те же лица, в частности Владимира Путина и Филиппа Киркорова, в новогодних шоу. Исполнитель разместил в Instagram публикацию в стихотворной форме. На странице лидера «Ленинграда» размещена фотография, на которой он сидит за столом в кафе и наслаждается блюдами из меню. Шнуров обратил внимание на приближающиеся новогодние торжества и заявил, что […]

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