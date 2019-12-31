Врач предупредил о неожиданной опасности мандаринов

31.12.2019, 13:58, Разное

Доктор медицинских наук Дмитрий Вологжанин посоветовал россиянам не употреблять мандарины в большом количестве. По словам специалиста, это может вызвать псевдоаллергию, сообщают «Невские Новости». 

Врач пояснил, что новогоднее лакомство содержит много биологически активных веществ, которые могут спровоцировать симптомы, схожие с аллергической реакцией. Он также отметил, что у 40% людей с аллергией на цветение также наблюдается негативная реакция организма на мандарины. Медик добавил, что плод представляет особую угрозу для детей, поскольку в их желудке содержится недостаточно ферментов для его полноценного разложения.



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Последнее: Доктор медицинских наук Дмитрий Вологжанин посоветовал россиянам не употреблять мандарины в большом количестве. По словам специалиста, это может вызвать псевдоаллергию, сообщают «Невские Новости».  Врач пояснил, что новогоднее лакомство содержит много биологически активных веществ, которые могут спровоцировать симптомы, схожие с аллергической реакцией. Он также отметил, что у 40% людей с аллергией на цветение также наблюдается негативная […]

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