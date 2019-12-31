В Кремле заявили о наличии мощностей для строительства «Северного потока – 2»

Отказ компании Allseas завершать работы по строительству «Северного потока – 2» сдвинет сроки ввода газопровода, но проект будет реализован, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Компания на фоне незаконных, с нашей точки зрения, санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием проект, мы надеемся, будет введен в действие, необходимые мощности для этого имеются, мы об этом уже говорили», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач выразил мнение, что отказ швейцарской компании возобновлять строительство «Северного потока – 2» связан с опасениями вольной трактовки санкций США.
По мнению Москвы, санкции против «Северного потока – 2» являются попыткой «протолкнуть» американский сжиженный природный газ на рынок Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, когда продолжится строительство «Северного потока – 2».
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