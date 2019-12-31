В Совфеде оценили планы совместных учений Белоруссии и НАТО

«Белоруссию просто используют в данном случае. НАТО через привлечение серьезных сил начинает осваивать театр военных действий», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал сообщение минобороны Белоруссии о возможности совместных «миротворческих учений» белорусской армии и НАТО.

«Если эти новости правдивы, то я крайне расстроен», – подчеркнул сенатор Франц Клинцевич.

Во вторник в министерстве обороны Белоруссии заявили ТАСС о возможности проведения учений «миротворческого плана», совместно с Североатлантичеким альянсом. «Что касается проведения совместных учений с НАТО, то речь идет не о подготовке, а переговорном процессе», – уточнили в белорусском оборонном ведомстве. Там также напомнили, что республика «заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО», ведь «это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня».

«Мне кажется, в данном случае Белоруссия, точнее, те военные, которые принимали это решение, немного недооценивают происходящее. В такие игры нельзя играть, они плохо заканчиваются», – заметил Клинцевич.

По его оценке, НАТО в рамках принятой альянсом концепции «молниеносного глобального удара», оценивают возможный театр военных действий. Кроме того, имеет место политический расчет на отрыв Белоруссии от России, подчеркнул сенатор.

«Мы знаем из истории, когда очень многие страны стравливались между собой американцами, элиты этих стран противопоставлялись друг другу, а потом эти страны были уничтожены. Я всегда говорил, что пока будет существовать коллективный Запад, он будет пытаться уничтожить русский, славянский мир. Но единственное, как он может это сделать, это только по отдельности, используя слабы места», – добавил сенатор.

В свое время Запад пытался воздействовать на Белоруссию, но президент Александр Лукашенко тогда «очень серьезно купировал» подобные попытки, подчеркнул Клинцевич.

«У меня сейчас надежда только на президента Белоруссии, на его понимание», – выразил надежду собеседник.

Напомним, что партнер РФ по Союзному государству и союзник по ОДКБ, Белоруссия, с 1995 года участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира» (ПАРП). Высказывались мнения, что в последние годы контакты с альянсом активизировались.

Так, весной 2018 года Белоруссия и альянс согласовали очередной пакет «целей партнерства» в рамках ПАРП. В апреле 2019 года по этой линии с руководством Минобороны республики встречалась делегация во главе с директором отдела оборонного планирования штаб-квартиры альянса Полом Саверё.

В середине декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах. На прошлой неделе

Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» утверждал, что РФ якобы каждый год «завинчивает гайки» в отношении республики. «Если РФ попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут», – сообщил тогда Лукашенко.

«Что стоит делать России, если упомянутые учения будут проводиться вблизи границ РФ белорусской стороной с привлечением стран НАТО, а тем более американских военных? По крайней мере, вопрос о проведении таких акций должен пройти обсуждение с Россией. В противном случае это может быть воспринято нами как недружественная акция со стороны Белоруссии», – заметил Клинцевич.





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