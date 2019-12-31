Международный аэропорт Пермь закрыт из-за непогоды

Международный аэропорт Пермь временно приостановил обслуживание авиарейсов из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт закрыт ориентировочно до 16:00 местного времени (14:00 по Москве)», — рассказали в пресс-службе.

Причиной этого стал сильный снегопад и ветер, а также надвигающийся ледяной дождь.

Рейсы из Москвы, Гоа (Индия) и Нячанга (Вьетнам) отправлены на запасной аэродром «Кольцово» (Екатеринбург). Рейс из Сочи сел в Казани.

По данным Gismeteo, снегопад прогнозируется до утра 1 января.

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Последнее: Международный аэропорт Пермь временно приостановил обслуживание авиарейсов из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «Аэропорт закрыт ориентировочно до 16:00 местного времени (14:00 по Москве)», — рассказали в пресс-службе. Причиной этого стал сильный снегопад и ветер, а также надвигающийся ледяной дождь. Рейсы из Москвы, Гоа (Индия) и Нячанга (Вьетнам) отправлены на запасной аэродром «Кольцово» […]