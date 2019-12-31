Российское агентство «Sputnik Эстония» приостановило работу

Сотрудники российского агентства «Sputnik Эстония» с 2020 года прекратят работу из-за угрозы уголовного преследования. В декабре МИА «Россия Сегодня» (головная организация Sputnik) сообщило, что работникам эстонского агентства грозит до пяти лет тюрьмы, если они не уволятся до конца года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Агентство подпало под санкции ЕС в 2014 году. Ограничения были введены в отношении гендиректора МИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева, но позднее ЕС решил расширить санкции и на эстонский Sputnik.

В конце 2019 года сотрудников российского агентства вынудили покинуть арендуемый офис в Таллине. А филиалы зарубежных банков в Эстонии заморозили переводы зарплат и средств для оплаты налогов и офисных площадей.

«Сотрудники «Sputnik Эстония» были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. «Sputnik Эстония» и МИА «Россия Сегодня» поддерживают своих сотрудников в этом решении», — говорится в сообщении МИА. Работа редакции эстонского Sputnik приостановлена.

В июле 2019 года литовская комиссия по радиовещанию и телевидению постановила запретить доступ к сайту новостного агентства «Sputnik Литва» из-за нарушения авторского права.

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