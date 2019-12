Киллер-ФСБшник на велосипеде, новые отравители из ГРУ и любовница Шойгу: 12 главных расследований The Insider 2019 года

В 2019 году The Insider опубликовал несколько десятков расследований. Среди прочего нам удалось найти еще 8 сотрудников ГРУ, связанных с отравлениями в Европе, идентифицировать убийцу, застрелившего Хангошвили в Берлине, обнаружить многомиллиардное состояние любовницы Шойгу (заработавшей его на контрактах с МЧС и Минобороны), опубликовать расценки на взятки чиновникам ФИФА для получения права на проведение Чемпионата мира по футболу в России и многое другое. Здесь мы публикуем наиболее интересные выдержки из 12 главных расследований года.

1. Киллер на велосипеде. Как убийца чеченца в Германии связан с российскими спецслужбами

23 августа 2019 года, в Германии был застрелен Зелимхан Хангошвили, этнический чеченец с грузинским гражданством. В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме, хотя немецкие власти опровергли сообщения о том, что Москва просила его выдать. Когда Хангошвили обедал неподалеку от мечети перед пятничной молитвой, убийца выскочил из-за кустов и сделал три выстрела, два из которых пришлись в голову, а один — в плечо. После этого он вскочил на свой электровелосипед, доехал до реки Шпрее, положил в пакет свой 9-миллиметровый Глок с глушителем и бросил в воду. Туда же он выбросил свой парик. На его несчастье это заметили два подростка, которые немедленно сообщили об этом в полицию (все-таки это Германия). Уже через несколько минут он был задержан полицией в центре города, где пытался затеряться в толпе туристов. Сообщалось, что он отрицал свою причастность и требовал встречи с российскими дипломатами (причем консульскую помощь он получил, хотя никаких подтверждений его российского гражданства не было.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel удалось установить, что реальное имя убийцы — Вадим Николаевич Красиков (род. 10.08.1965), который ранее уже находился в России в розыске за убийство, совершенное похожим образом. В 2013 году он убил в Москве предпринимателя Альберта Назранова (также с использованием велосипеда), а до этого 4 апреля 2007 убил другого предпринимателя — Юрия Козлова — в маленьком карельском городке Костомукша. Убийство в Костомукше он совершил совместно с двумя действующими сотрудниками «Вымпел» ФСБ.

Множество фактов подтверждает, что государство покрывало Красикова и помогло организовать убийство в Берлине. Сначала он был объявлен в розыск, по делу о московском убийстве, затем розыск был почему-то прекращен, Красиков получил загранпаспорт на новое имя (по которому успешно прошел границу), а его данные исчезли из всех государственных российских баз данных.

Странное прекращение розыска Красикова и исчезновение информации о нем из баз данных — только часть доказательств его связей с государством. Так, например, несмотря на запрос Германии, РФ не предоставила никаких данных о Красикове (хотя в распоряжении властей была и фотография и отпечатки пальцев — всего этого достаточно чтобы определить личность убийцы за считанные минуты).

2. Третий Солберецкий. Как генерал-майор ГРУ Сергеев руководил операцией по отравлению Скрипаля

The Insider и Bellingcat удалось установить настоящее имя и подробности биографии третьего отравителя из ГРУ, который (наряду с «Петровым» и «Бошировым») участвовал в покушении в Солсбери, а до этого в аналогичном покушении на оружейника в Болгарии. Сотрудника, скрывающегося под именем «Сергей Федотов», зовут Денис Вячеславович Сергеев. И связан он далеко не только с покушением на Скрипалей.

Сергеев родился 17 сентября 1973 года в небольшом городе Ушарал в Казахстане на границе с Китаем. Затем он служил в армии в Новороссийске, после чего в начале 2000-х годов переехал в Москву, поступил в Военную академию (на сленге — «консерваторию»), которая готовит сотрудников ГРУ. Он и сегодня продолжает жить в Москве с женой и дочерью. В 2010 году Сергеев получил свое новое имя: Сергей Вячеславович Федотов и получил на это имя загранпаспорт, выпущенный все в том же, ныне знаменитом УФМС 770001, где были выданы загранпаспорта Мишкину, Чепиге и другим ГРУшникам.

The Insider и Bellingcat удалось получить информацию о передвижениях «Федотова» за 2012–2018 годы, география этих поездок довольно широка, она включает Западную и Восточную Европу, Центральную Азию и Ближний Восток.

Судя по маршруту передвижений Сергеева, который удалось установить с помощью биллинга его телефона, а также судя по его звонкам — он руководил операцией по отравлению в Солсбери и отчитывался о ходе ее проведения перед куратором из Москвы. Ту же роль, судя по всему, он играл ту же роль и в ходе отравления в Болгарии (подробнее о нем — ниже).

3. Отравительная восьмерка. Как ГРУ отравило предпринимателя в Болгарии

The Insider и Bellingcat доказали причастность сотрудников ГРУ к отравлению нервно-паралитическим веществом болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева (а также его сына и коллеги). В новом расследовании, проведенном совместно с Der Spiegel, нам удалось установить настоящие и оперативные имена всех ГРУшников, участвовавших в этой операции, а также узнать обстоятельства и возможные мотивы покушения.

Днем 28 апреля 2015 года Емельян Гебрев почувствовал зуд в глазах. Зрение стало подводить его, и будто на экране старого телевизора он стал видеть перед собой яркие цветные полоски. Через несколько минут он потерял сознание. К счастью, вокруг было много людей — все это происходило в разгар приема, который Гебрев организовал для своих партнеров. Предпринимателя немедленно госпитализировали. Примерно в то же время те же симптомы почувствовал его сын, находящийся в другой части города, а также директор компании Гебрева, который тоже находился далеко. Единственное, что объединяло всех троих, — утром они были в своем офисе, находившемся в здании отеля «Орбита» в Софии.

Позже (уже в 2019 году) следователи идентифицировали на записях видеокамер, установленных на парковке отеля, офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя — Сергей Федотов). Того самого Сергеева, который прибыл в Британию вместе с «Бошировым» и «Петровым» в день отравления Скрипалей. А лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла обнаружить в организме Гебрева следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семье «Новичка». Вопросы о том, кто стоял за покушением, отпали сами собой. Однако, как удалось выяснить The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, Сергеев был не единственным исполнителем — всего в операции, судя по всему, принимало участие не менее семи сотрудников ГРУ.

Группа отравителей, судя по имеющимся данным из базы перелетов, приезжала в Болгарию трижды. Первый раз (то ли это была первая попытка, то ли подготовка) — в феврале 2015 года. Сначала прибыла троица в составе: Сергея Федотова (реальное имя — Денис Сергеев), Сергея Павлова (Сергей Лютенко) и Георгия Горшкова (Петр Борисов). Они пробыли в Болгарии неделю — с 15 по 22 февраля, сразу после чего их сменила троица в составе: Ивана Лебедева (Иван Терентьев), Николая Кононихина (Николай Ежов), Алексея Никитина (Алексей Калинин). Они также пробыли около недели (с 26 февраля по 8 марта). Им на смену прибыл Владимир Попов (Владимир Моисеев), известный по своему участию в неудачной попытке переворота в Черногории. Он пробыл в Болгарии еще 5 дней — с 6 по 11 марта.

Второй раз группа приезжала уже во время отравления. Федотов, Павлов и Горшков прибыли 24 апреля и улетели, собственно, в день покушения — 28-го.

Третий раз Федотов прилетел в компании с Данилом Степановым (Данилом Капраловым) 23 мая. Они провели в Болгарии еще неделю, причем в последние два дня к ним присоединился еще Горшков. Совпадение это или нет, но в мае Гебреву снова стало хуже, он опять попал в госпиталь. Любопытная деталь — Данил Капралов помимо ГРУшной подготовки также имел квалификацию врача (что роднит его с Александром Петровым (Мишкиным), одним из отравителей в Солсбери).

4. Стюардесса специального назначения. Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны

Прошлый министр обороны России Анатолий Сердюков покинул свой пост на фоне коррупционного скандала с участием его любовницы Евгении Васильевой (оба, впрочем, отделались тогда легким испугом). Нынешний министр Сергей Шойгу, как удалось установить The Insider, мало чем отличается от предыдущего. После начала романа с Шойгу стюардесса Елена Шебунова внезапно стала миллиардершей и на контрактах с МЧС и Минобороны заработала себе на особняк на Рублевке по соседству с дворцом Ротенбергов.

В 1999 году (тогда ей было 26) она устроилась на работу в ГУП «Пищевик», подведомственный МЧС. «Пищевик» входит в авиаотряд министерства. Общий сын с Шойгу — Данила Сергеевич — родился у Елены Шебуновой 6 марта 2001 года. В официальной биографии министра этого эпизода нет, он признает лишь детей от своей жены Ирины, с которой живет в браке со студенческих лет и имеет двух дочерей, одна из которых — Ксения — в 18 лет купила два участка на Рублевке, стоимостью около $9 млн. Отношения Елены Шебуновой и Сергея Шойгу подтверждают два источника The Insider в структурах, близких к МЧС. По их данным, их любовная связь продолжалась до 2017 года.

После рождения первого ребенка (с начала романа), Данилы, дела Елены Шебуновой пошли в гору. Это можно понять хотя бы посмотрев на то, какие автомобили она покупает. Если до появления Данилы она ездила на ВАЗ 21083 и старенькой Honda, то почти сразу после купила Mercedes-Benz и золотистый Lexus RX 330. Потом были BMW i3, Toyota Land Cruiser и другие авто. Последнее приобретение — Mercedes-Benz GLS 350D 4МАТIС (рыночная цена около 6 млн рублей). Судя по обнаруженным The Insider штрафам, любовница министра часто нарушает ПДД на Кутузовском проспекте по пути к своей квартире на улице Академика Павлова. Интересное совпадение — эта квартира площадью 181 м² досталась Шебуновой от Андрея Чижика, совладельца АО «Специализированный Застройщик МКСМ», а эта компания является подрядчиком МЧС.

Главным приобретением Шебуновой стало гигантское поместье в элитном поселке Жуковка стоимостью 1,5 млрд рублей, по соседству с олигархами Ротенбергами. На участке земли, покрытом лесами, располагается несколько домов — особняк хозяйки, дом для прислуги и гараж со множеством автомобилей. Туда удобно добираться от квартиры Шебуновой у Рублевского шоссе.



Земельный участок ей достался в собственность от Михаила Кочеткова, одного из крупных подрядчиков Министерства обороны России. Кочетков владеет ООО «Холдинг ОСК Групп», получающей подряды от Главного военно-строительного управление № 4 Минобороны. Всего же эта фирма и две другие, тоже контролируемые Кочетковым, успели освоить более полумиллиарда бюджетных рублей. Рыночная стоимость одного только участка, по оценке «Открытых Медиа», должна быть не менее 600 млн рублей. Вместе с домом и всей инфраструктурой рыночная стоимость этих владений должна превышать миллиард рублей.

Свои миллиарды Шебунова заработала на сделках со структурами Шойгу. Так, например, ее компания освоила 3 млрд рублей на строительстве военных городков. В 2014 году Шебунова стала совладельцем петербургского ООО «Спецстройконструкция». В том же году предприятие взяло в лизинг у ЗАО «Спецстрой-Лизинг» производственные линии для изготовления легких стальных конструкций. («Спецстрой-Лизинг» — дочернее предприятие ФГУП «ГВСУ № 14», подведомственного Минобороны). После этого фирма Шебуновой стала поставлять тому же военному ведомству (но уже через другой ФГУП — «ГВСУ № 12») отделочные материалы для строительства военных городков. Выступив тем самым лишь «прокладкой» между двумя военными предприятиями.

Как выяснилось в результате процесса в Арбитражном суде, по лизингу компания со структурами Минобороны при этом даже не расплатилась. Но к тому времени Шебунова уже успела выйти из числа учредителей ООО. Сейчас 100% фирмы, которая перестала платить за аренду офиса, записаны на некого Шерзода Мелиева. Человек с таким именем работает в Петербурге таксистом.

Госконтракты получают и другие аффилированные с Шебуновой компании. До августа 2018 года ей принадлежали 30% в ООО «Лифтовые инновации». На услугах московскому Центру управления городским имуществом и другим госучреждениям оно выручило 60 млн рублей. Также Шебуновой было учреждено (и ликвидированное осенью прошлого года) ООО «Фениксконсалтгрупп». Директором у нее работала Наталья Бондаренко, которая через свою фирму «АФК» оказывает услуги по уборке помещений и прилегающей территории общежитий Академии управления МВД России (342 тысячи рублей).

По подсчетам The Insider, за время отношений с Шойгу связанные с Еленой Шебуновой фирмы выручили на сделках с Минобороны и МЧС как минимум 6,5 млрд рублей. Таким образом, любимая гражданка Шойгу побила рекорд любовницы Сердюкова: ущерб от действия Васильевой оценивался «лишь» в 3 млрд.

5. Лига Путина. Как Москва финансировала итальянских националистов

The Insider вместе со своими партнерами Bellingcat и BuzzFeed рассказал о подозрительных поездках в Россию помощников Маттео Сальвини — вице-премьера Италии и лидера крайне правой партии «Лига Севера». Джанлука Савоини и Клаудио Д’Амико поочередно летали в Москву по несколько раз в месяц, причем обратно предпочитали возвращаться чартерными рейсами. Одним из возможных объяснений этому может быть транспортировка больших сумм наличными (из более ранних публикаций итальянских СМИ известно, что Савоини, оказывая услуги лоббистам других стран, ранее предпочитал получать средства именно наличными, как бы старомодно это сегодня ни выглядело).

В следующей части расследования мы рассказали новые подробности о сделке, которую Савоини обсуждал с некими россиянами, целью которой было финансирование кампании партии «Лига Севера» на выборах в Европарламент под прикрытием операции по поставке топлива. The Insider, Bellingcat и BuzzFeed удалось идентифицировать двух российских участников встречи и выяснить, какое отношение они имеют к российским властям.

Сделка, в результате которой «Лига Севера» должна была получить несколько десятков млн долларов, обсуждалась в московском отеле «Метрополь» 18 октября 2018 года. В ходе разговора Савоини, судя по аудиозаписи, постоянно обещает оказывать России поддержку и говорит об общих ценностях Кремля и европейских крайне-правых.

На аудиозаписи слышны голоса трех россиян, которые в процессе обсуждения схемы финансирования уточняют, что им понадобится поддержка Владимира Плигина (экс-депутата и советника Вячеслава Володина) и некого «вице-премьера» (предположительно, Дмитрия Козака).

Маттео Сальвини

Нам удалось идентифицировать двух из трех российских участников встречи — это Андрей Юрьевич Харченко (официально выступающий как представитель Евразийского движения и соратник Александра Дугина) и Илья Андреевич Якунин — менеджер, работавший в различных компаниях, связанных с государственными инвестициями. Любопытно, что за день до встречи в Метрополе Савоини встречался с Александром Дугиным (что подтверждается фотографиями), в то время как сам Сальвини, согласно сообщениям итальянской прессы, встречался с Дмитрием Козаком в офисе Плигина. Сам Плигин в разговоре с The Insider заявил, что не собирается комментировать встречу в Метрополе, так как «не имеет никакого отношения к этим людям». Но это неправда. С 2002 по 2016 год Илья Якунин отвечал за иностранные инвестиции в компании Агентство прямых инвестиций, контролируемой ООО «Резервтрастком», сооснователем и акционером которой является Плигин. Плигин, в свою очередь, имеет давние связи с Дмитрием Козаком, еще в 1993 году они вместе основали юридическую компанию ЮСТ. Козак же знаком с Путиным еще по питерской мэрии и был главой избирательного штаба Путина в 2004 году.

Второй идентифицированный участник встречи — Андрей Харченко — более загадочный персонаж. Хотя он и представляется участником дугинского Евразийского движения, ни пресс-служба движения, ни давние участники движения, с которыми поговорил The Insider, не смогли вспомнить это имя. Также ни в каких базах данных Харченко не значится как владелец или менеджер каких-либо компаний, поэтому чем он официально зарабатывает на жизнь — неясно. Он родился в 1980 году в Азербайджане, через 15 лет получил российское гражданство, затем защитил кандидатскую по философии — его оппонентом на защите был Дугин (137-страничная диссертация уроженца Азербайджана критикует свободное перемещение людей и объясняет, почему делать селфи аморально).

Харченко сопровождал Дугина во многих зарубежных поездках, включая поездку в Турцию в 2016 году, где они встретились с около турецких политиков, после чего им даже удалось привезти некоторых из них (включая двоюродного брата Эрдогана Мехмета Мутлу) в Крым. Интересно, что при перелете в Турцию Харченко использовал служебный паспорт, хотя, напомним, ни в одной из баз данных он не значится как чиновник или сотрудник госкорпорации.

Одним из спутников Дугина и Харченко в ходе поездки в Турцию стал экс-депутат Олег Лебедев. Лебедев сотрудничает с РИСИ (аналитический центр Службы внешней разведки) и имеет тесные связи с небезызвестным Константином Малофеевым. Ранее The Insider уже писал, что сотрудники СВР часто используют различные негосударственные организации как предлог для зарубежных поездок. Подробнее об этом — ниже.

6. Мэрия Москвы выложила в открытый доступ адреса более чем тысячи сотрудников СВР. Среди них оказались депутаты, журналисты и религиозные деятели

Читатели The Insider знают, насколько небрежно российские спецслужбы относятся к своей конспирации. Так, например, в открыто продающейся базе должников по кредитам обнаруживаются сотрудники засекреченных подразделений ФСБ, а в базе ГИБДД можно найти все персональные данные сотен сотрудников ГРУ. Как выяснил The Insider, СВР оказалась еще более прозрачной организацией: в открытом доступе на официальном сайте мэрии Москвы можно обнаружить адреса ведомственных домов Службы внешней разведки, где получили квартиры несколько тысяч офицеров. Чтобы получить их данные, не нужны даже никакие доступы к базам, любой желающий может совершенно официально получить информацию о владельцах квартир через Росреестр. Все эти данные доступны уже много лет, и не похоже, чтобы власти были этим озабочены. The Insider изучил карьеры жильцов этих домов и обнаружил, что судьбы некоторых из них сложились очень необычно: кто-то стал депутатом, кто-то — видным журналистом, нефтяником, банкиром, или даже кришнаитом, членом Российского союза Евангельских христиан-баптистов и Российского общества Ордена тамплиеров.

7. Чей Крым. Как друзья Путина и семья Сергея Аксенова зарабатывают на полуострове

Сразу после аннексии Крыма началась массовая экспроприация украинских предприятий и инфраструктуры полуострова. За прошедшие году эйфория у местных жителей и россиян уже улеглась, если не считать узкой, но очень активной группы бенефициаров, крупнейших российских олигархов, чьи обороты в крымской экономике достигают сотен млрд рублей. Основные привилегии получили ближайшие друзья Путина. Так, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга заключил госконтракты на сумму 275 млрд рублей. Банк «Россия» Юрия Ковальчука и Николая Шамалова увеличивает активы благодаря военным и крымским бюджетникам. Военное руководство тоже не обошли стороной. Например, фирмы генерала Владимира Зарицкого скупают идущие с молотка здравницы на южном берегу. Андрей Васильев подсчитал, кто и как зарабатывает на Крыме.

Тем временем, Сергей Аксенов, ставший после аннексии главой Республики Крым, стремительно богатеет. Как выяснил The Insider, летом 2014 года он оформил на тещу квартиру за 400 млн рублей в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной, на которую жителю полуострова со средней зарплатой пришлось бы копить тысячу лет. Аксенов позаботился и о других своих родственниках — его жена, дети и зять зарабатывают на приватизации госсобственности и посредничестве при аренде торговых площадей. Например, сыну крымского руководителя власти передали во владение исторический особняк. The Insider описывает некоторые из схем заработка главной семьи Крыма.

8. Губернатор-тролль. Как Пригожин и Ковальчук сделали из Беглова главу Санкт-Петербурга

3 октября 2018 года Путин освободил от обязанностей губернатора Петербурга молчаливого Георгия Полтавченко и назначил на его место Александра Беглова. Политическая карьера строителя Беглова началась в 1989 году — тогда он стал руководителем сектора в социально-экономическом отделе Ленинградского обкома КПСС. В начале 1990-х он ушел в частный сектор, став главным инженером и совладельцем германо-российского строительного предприятия «Мелазель» (позже оно поменяло название на «Олимпия-2000»). Со стороны Германии учредителем была компания «Азельборн». Регистрацию фирмы проводил комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Владимир Путин. В 2012 году доктор наук Беглов стал полпредом в Центральном федеральном округе. В конце 2017 года его перемещают в Северо-Западный округ — возможно, уже к этому времени его примеряют к должности губернатора. Вся эта невероятно успешная карьера для человека, ничем не выдающим свои способности управленца, была бы невозможна без влиятельных знакомых. И такие у Беглова действительно есть.

Один из них — уголовник-рецидивист Евгений Пригожин, судимый за кражи, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Сегодня Пригожин более известен как «повар Путина» (он организует кремлевские обеды), спонсор ЧВК Вагнера и владелец крупнейшей фабрики троллей. Пригожин лично знаком с Путиным и многим ему обязан. Другой — «кассир Путина» Юрий Ковальчук, партнер Путина по кооперативу «Озеро», совладелец крупнейших российских телеканалов и газет.

Ключевой фигурой в команде Беглова стала Любовь Совершаева — именно она сегодня отвечает за его избирательную кампанию и за политику в целом. Совершаева — человек Ковальчука, она когда-то курировала его медиабизнес (Пятый канал, Национальную медиагруппу) и представляла в последние годы его интересы в северо-западном полпредстве. Совершаева знакома и с Путиным лично — она начинала карьеру в питерской мэрии, и не где-нибудь, а в комитете управления городским имуществом (КУГИ), с которым связаны самые громкие коррупционные истории Петербурга 90-х. В КУГИ Совершаева трудилась с 1991 по 1996 год, именно в этот период произошла скандальная приватизация главного петербургского актива — морского порта, в результате чего основным акционером порта оказался офшор Nasdor Incorporated из Лихтенштейна, контролируемый Тамбовско-Малышевской ОПГ (подробнее об активах тамбовских в Петербурге читайте в материале «4% Путина. Как близкие к Кремлю криминальные авторитеты отмывают нефтяные деньги в Монако»). После приватизации 29% акций порта принадлежало петербургской мэрии, еще 20% — Минимуществу. Только вот 29% городских властей не были голосующими — как считалось, из-за «технической ошибки» при приватизации. Газета «Новый Петербург» писала со ссылкой на заявление начальника управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Санкт-Петербурга Николая Фатнева, что за «ошибку» была ответственна именно Любовь Совершаева.

Совершаева чередовала работу чиновника (она была вице-губернатором Ленобласти, работала в полпредстве в начале двухтысячных и вернулась туда в 2013-м) с работой в частном секторе на структуры Ковальчука. Близость Совершаевой к Ковальчуку имеет и географический аспект: один из домов в коттеджном поселке возле курорта «Игора» под Петербургом принадлежит Совершаевой, в другом проживает дочь Беглова Ольга Кудряшова, еще один коттедж принадлежит самому Юрию Ковальчуку. Кстати, Кудряшова также владеет квартирой на Наличной улице, которую она, как отмечал The Bell, приобрела у родственников Ковальчука. Семья Совершаевой также необычайна успешна в бизнесе — ее муж, дочь и зять являются совладельцами множества десятков компаний в самых разных отраслях. Некоторые из этих компаний зарабатывают в том числе и на госзакупках. Любовь Совершаеву называют одним из главных идеологов команды Беглова. Еще работая в полпредстве, она согласовывала почти все действия петербургских чиновников, которые так или иначе касались региональной политики и выборов. Теперь она осуществляет координацию избирательной кампании Беглова, встречается с представителями Администрации президента и координирует действия разрозненных штабов.

За отработку негатива и другие медийные аспекты в штабе врио губернатора отвечает бывший нашист, а ныне политтехнолог Ярослав Игнатовский, входящий в команду Евгения Пригожина. По данным «Коммерсанта», до этого Игнатовский участвовал также в координации африканского проекта Пригожина, когда в ряд стран Центральной Африки были отправлены питерские политтехнологи, чтобы через участие в выборах продвигать финансовые интересы связанных с Пригожиным добывающих компаний (проект этот, правда, по большей части провалился).

Одним из важных пунктов в работе Пригожинского штаба стал черный пиар против Навального. По сути, Беглов стал одним из пригожинских троллей, озвучивающих то, что обычно писали в своих комментариях только пригожинские сотрудники из «фабрики» на улице Савушкина. Вскоре после визита Навального в Петербург Беглов призвал беречь город от приезжих политиков: «Сейчас собирается разное воронье: «вот мы придем, мы вас научим». Чему вы нас научите? Мы сами с усами. Не надо нас учить. Странно, что кто-то приедет и будет нас учить развивать город». Одновременно с этим пригожинцы стали распространять фейк о том, что Навальный встречался с Пригожиным (очевидно рассчитывая на то, что встреча с уголовником-рецидивистом дискредитирует Навального). Симбиоз Пригожина и Беглова достиг такой стадии, что уже непонятно — это Беглов использует ресурсы пригожинских троллей для предвыборного пиара или, наоборот, Пригожин использует Беглова для озвучивания своей повестки.

9. В бизнес-классе с мешком на голове. Как РФ похищает таджикских оппозиционеров и выдает режиму Рахмона

В 2012 году отношения России и Таджикистана сильно испортились, так как Душанбе запросил непомерно высокую плату за аренду 201-й российской военной базы. В этот период Москва начала активную поддержку таджикской оппозиции, позволив ей действовать на территории России. Через пару лет вопрос с базой был решен, страны помирились, а для таджикской оппозиции начались тяжелые времена. РФ стала похищать и без каких-либо судебных решений выдавать таджиков режиму Рахмона, причем иногда, вопреки всем законам, выдавали и российских граждан. Тех же, кто прятался в Европе, российские власти выманивали на территорию России (используя при этом людей, известных как оппозиционных российских активистов, таких как Николай Николаев), чтобы похитить и передать в Таджикистан. Одному из похищенных — Шарофиддину Гадоеву — удалось вернуться в Европу. Среди прочего он рассказал о своей встрече с Николаем Патрушевым, который, по признанию Гадоева, играл основную роль в выманивании таджикских оппозиционеров. The Insider и Bellingcat пообщались со многими участниками событий и выяснили, как лидеров таджикской оппозиции выманивали на «встречу с Путиным», как активистов вывозили в Таджикистан в гробу под видом трупов и как в Европе таджикские спецслужбы собирают на лидеров оппозиции интим-компромат.

10. «Склонен отдать голос за 1,5 млн евро». В переписке Капкова обнаружились свидетельства подкупа чиновников ФИФА для проведения ЧМ в РФ

Telegram-канал Black Mirror выложил фрагменты взломанной переписки бывшего главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова. Некоторые из этих писем от 2010 года (тогда Капков был еще депутатом Госдумы) раскрывают методы, которыми российские власти обрабатывали чиновников ФИФА, чтобы склонить их к согласию на проведение Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Вот, например, письмо от 15 марта 2010 года с темой «досье на чиновников ФИФА», отправленное заместителем гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Александром Джорджадзе. У письма было три адресата: Капков, Аркадий Дворкович и помощник Игоря Шувалова Александр Плутник (Шувалов, видимо, и был основным получателем, так как прилагавшийся к письму файл называется исполком-ФИФА_Шувалову.doc (оригинал файла по просьбе The Insider владельцы Telegram-канала переслали редакции). В файле содержится досье на каждого члена исполкома и предложение, как именно его стоит обрабатывать. Скажем, голос Франца Беккенбауэра предлагается купить через «щедрое вознаграждение» его советника, а на Мишеля Платини воздействовать через коммерческих партнеров УЕФА.

На Британца Джеффа Томпсона рекомендуется воздействовать через ценные подарки жене, киприота Мариоса Лефкаритиса рекомендуется купить за 1,5 млн евро, на корейца Монг-Юнга Чунга предлагается воздействовать через его бизнес, а Ворави Макуди может согласиться и на прямое финансовое вознаграждение. Подкупить предлагается и Рейналда Темари из Таити, и камерунца Исса Хаяту, и нигерийца Амоса Адаму. Для подкупа аргентинца Хулио Грондона предлагается использовать компанию «Ренова», а Джек Уорнер из Тринидад и Тобаго, по мнению членов оргкомитета, проголосует за страну, которая предложит больше.

В другом документе из той же переписки (оригинал также имеется в распоряжении редакции The Insider), уточняется, что для успеха российской заявки «необходимо установить контакт с доверенными лицами членов Исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов Исполкома, некоторые из которых являются крупными бизнесменами». Также предлагается воздействовать на руководство ФИФА через спонсоров ассоциации и попытаться повлиять на Блаттера через его племянника, чья компания обладает телевизионными правами ФИФА.

В третьем документе — «Взаимодействие с членами Исполкома ФИФА», чуть больше подробностей о предлагаемых взятках — например, голос Беккенбауэра предлагается купить за 3 млн евро. (в действительности Беккенбауэр стоит еще дороже, ведь в случае победы ему нужно было доплатить еще 1,5 млн евро)

11. Младенцы за 300. Как The Insider покупал детей под видом педофила

Официальная процедура усыновления в нашей стране несовершенная, долгая и зачастую унизительная. Зато в интернете купить младенца может любой, у кого есть несколько сотен тысяч рублей. Корреспонденту The Insider Вере Рябицкой удалось договориться о покупке ребенка в соцсети «ВКонтакте», создав очевидно подозрительный профиль.

Павлу Сарычеву 43 года, но выглядит он моложе. Живет в Твери, хотя сам с Дальнего Востока. У мужчины своя фотостудия, стабильный доход. Он не женат и не собирается, зато хочет усыновить детей. Опека смотрит на него с подозрением: а зачем холостяку за 40 чьи-то малолетние дети? Да еще с такой профессией? Павел долго объясняться не привык и ищет, как опеку миновать. И находит.

В телефонном разговоре с агентом по «усыновлению», представившимся Эдуардом (он ведет переписку с покупателями от имени «Онклиник Парадайз»), Павел узнает, по каким схемам он может стать отцом в обход установленных законом процедур. Их две для мужчин и чуть больше для женщин. Его варианты: лоббирование интересов в опеке или запись отцом ребенка, от которого отказывается женщина. «Сумма 300 тысяч рублей и выше, среднее арифметическое у нас 300–450 тысяч рублей», — так Эдуард оценивает работу целой команды, в которой состоит он, коллеги-агенты, сотрудники медучреждений, судов и, конечно, роженицы.

У Павла такие деньги есть. Ему не нравится только то, что нужно предоставить справки о психическом здоровье, когда суд будет устанавливать опекунство. Вообще-то у Павла не все в порядке. Он склонен к депрессиям и дети его интересуют подозрительно сильно. Но для Эдуарда это не проблема, есть деньги — будут дети. Хорошая новость в том, что Павла Сарычева не существует, есть только фейковый профиль «ВКонтакте».

Эдуард, с которым беседовал выдуманный Павел из Твери, предложил ему следующую рабочую схему: беременная женщина, которая после родов не хочет оставлять ребенка, выходит на агентов. Они изучают ее личность, здоровье, социальное положение. Если заказчика все устраивает, оговариваются условия, главное из которых — выносить ребенка и указать в качестве отца заказчика. Пока гражданка беременна, агенты следят, чтобы она ни в чем не нуждалась — за счет заказчика. С роженицы берут расписку, что она взяла у заказчика деньги в долг. «Все это делается с психологическими уловками», чтобы обезопасить клиента, поясняет Эдуард. После родов гражданка подписывает отказ от родительских прав, который заверяют у нотариуса.

Есть у агентов предложения и только для женщин. Для таких, как еще одна виртуальная усыновительница — Ульяна Устинова из Стрельны. Они с мужем не могут иметь детей, а опеке не нравится инвалидность супруга. Поэтому Ульяна тоже выходит на Эдуарда через «ВКонтакте», а потом созванивается с ним. Девушке агент предлагает такую схему: роженица поступает в родильное отделение и извещает врачей, что собирается отказаться от ребенка. На этой стадии агентам поступает сигнал от партнеров-сотрудников медучреждения. Ситуацию берут под контроль. После родов женщине оформят поддельную выписку — она покинет больницу без опеки, психолога и суда. В это время в роддом экстренно поступает заказчица, которой якобы нужно рожать. Затем она покидает стены роддома с ребенком, который по документам ее сын или дочь. Наивные вопросы Ульяны о том, насколько это все безопасно, не приедет ли за ними полиция и не обманут ли ее, Эдуарда нервируют. «Я вам говорю такие вещи, а вы спрашиваете, будем ли мы договоры подписывать? Если вы еще не поняли сути, скоро поймете», — отвечает агент.

Из разговоров Ульяны и Павла с Эдуардом удается выяснить стоимость услуг: от 250 тысяч до 7 млн рублей. Ценник зависит от региона (развитый/неразвитый, центр или провинция) и набора характеристик ребенка: пол, национальность, здоровье, вплоть до цвета глаз. Чем больше требований, тем дольше поиск и выше цена. У агентов есть «свои» роддома, с которыми налажены связи. Ближайший к Ульяне из Стрельны роддом может оказаться, по словам агента, в Туле.

12. Повар-отравитель. Как контрразведка ФСБ и СК ловила компании Пригожина на антисанитарии и воровстве

В последние месяцы тема отравлений в школах, обслуживаемых компаниями Евгения Пригожина (известного как «повар Путина») не теряет актуальности. На прошлой неделе стало известно, что Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения у связанной с Пригожиным компании «Московский школьник», среди прочего поставки просроченных продуктов и нарушение правил производства, перевозки и реализации продукции. А в феврале СК возбудил уголовное дело в отношении пригожинского «Конкорда» по поводу поставки в детские сады Москвы продуктов питания, не отвечающих требованиям безопасности. Этому предшествовала вспышка дизентерии в московских детсадах и школах. В одной только школе № 2051 и детском саду при ней с симптомами тяжелого кишечного расстройства госпитализировали 70 детей.

Последние инциденты, однако, были далеко не единственными. Изучив переписку Пригожина, взломанную в 2014 году, The Insider убедился в том, что отравления военнослужащих были столь частыми, что Пригожиным заинтересовалась контрразведка ФСБ. Кроме того, Следственный комитет неоднократно ловил связанные с Пригожиным компании на мошенничестве — объем их услуг оказывался меньшим, чем было прописано в договоре. Это позволяет понять, откуда у «повара Путина» взялись средства на фабрику троллей и ЧВК.

Инциденты с отравлением могут произойти у каждой кейтеринговой компании, но не всегда их масштаб и число так впечатляют. Ранее пресса обращала внимание лишь на отдельные случаи, как, например, отравление курсантов МЧС, о котором писала «Новая газета». Ночью 22 апреля 2011 года 207 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России в тяжелом состоянии доставили в городские больницы. Позже СКР по Свердловской области возбудило по инциденту уголовное дело в отношении компании «МедСтрой», которая, как тогда удалось установить «Новой газете», связана с Пригожиным. В почте Пригожина действительно есть документ, который свидетельствует о том, что тогда это дело удалось замять:

В его почте есть и десятки других документов «Медстроя», что подтверждает его связь с этой компанией, хотя сам он ее отрицает.

Были и другие эпизоды, которые попадали в прессу. Так, например, в сентябре 2013 года произошло другое массовое отравление военнослужащих — 15 человек из учебного центра города Острогожск были госпитализированы в Воронеж с признаками пищевого отравления. Военная прокуратура установила, что причиной стали нарушения в технологических процессах приготовления пищи, допущенные связанной с Пригожиным компанией «Пищевик».

А в августе 2012 года местные СМИ сообщили об отравлении ни много ни мало 360 солдат в забайкальском Каштаке. За питание в воинских частях там отвечала пригожинская «МТЦ». Любопытно, что под сообщением об отравлении сразу появилось множество комментариев в неповторимой стилистике пригожинских троллей, сообщавших, к примеру: «Настоящий солдат и в огонь, и в воду и медные трубы пройдет. А тут какие-то хилые пошли армейцы. Несколько сотен взяли и свалились якобы с отравлением. Ну-ну, косят от службы». Любопытно, что чуть позже в отношении двух командиров воинской части № 30672 в Забайкалье было возбуждено уголовное дело: они обманули государство больше, чем на 6 млн рублей, сильно завышая число суточных норм питания при подписании акта приема-сдачи услуг со все той же пригожинской «МТЦ» (подробнее о подобных махинациях Пригожина ниже).

Но далеко не все случаи массовых отравлений стали достоянием общественности. Из переписки Пригожина, взломанной в 2014 году, видно, что отравлений было так много, что Пригожиным заинтересовалась военная контрразведка ФСБ, призванная бороться с подрывной деятельностью в войсках.

К пояснительной записке прилагается и статистика:

Эта впечатляющая статистика массовых отравлений касается только лишь военных и не включает в себя школы, детсады и другие организации, а также не включает и другие юридические лица, де-факто связанные с Пригожиным.

