Свитолина попала в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в топ-10 теннисисток с наибольшим количеством трофеев в последние 10 лет, сообщает ресурс TenisGang на странице в Twitter.
Свитолина за последнее 10 лет завоевала 13 трофеев Женской теннисной ассоциации и занимает девятое место в рейтинге.
Больше всего трофеев за последние 10 лет завоевала американка Серена Уильямс – 36 титулов, на втором месте чешка Петра Квитова – 26 трофеев, третья – Каролин Возняцки из Дании, на ее счету 24 победы на турнирах WTA.
Las * máximas ganadoras de WTA de la década 2010-19
1 * S. Williams 36
2 * P. Kvitova 26
3 * C. Wozniacki 24
4 * A. Radwanska 19
5 * S. Halep 19
6 * V. Azarenka 17
7 * M. Sharapova 16
8 * K. Pliskova 15
9 * E. Svitolina 13
* A. Kerber 12 pic.twitter.com/lxoxYxJItV
— TenisGang (@GangTenis) 26 декабря 2019 г.
Свитолина в 2019 году не побеждала на турнирах, украинка занимает шестое место в рейтинге лучших теннисисток планеты.
Новый сезон Свитолина начнет на первом турнире серии Premier, который пройдет в австралийском Брисбен 6-го по 12 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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