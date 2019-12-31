Кремль призвал отказаться от «апокалиптических сценариев» договоренности с Минском

31.12.2019, 13:51, Новости дня

Договоренность по поставкам российской нефти в Белоруссию еще не достигнута, однако преувеличивать риски и рассматривать апокалиптические сценарии не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность остановки транзита нефти через Белоруссию с 1 января, призвал не преувеличивать риски, хотя пока и «не удалось достигнуть договоренности», передает РИА «Новости».

Он отметил, что накануне «имела место весьма длительная и обстоятельная беседа президентов РФ и Белоруссии, обсуждались и вопросы интеграции, и в том числе вопросы газовые и нефтяные».

Представитель Кремля напомнил, что лидеры двух стран дали указания компаниям продолжить обсуждение по ценам.

«Пока не увенчалось успехом. Но вот такие апокалиптические сценарии мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен», – подчеркнул Песков.

Напомним, Москва и Минск придумали запасной план на случай провала переговоров по газу и нефти до Нового года.



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Последнее: Договоренность по поставкам российской нефти в Белоруссию еще не достигнута, однако преувеличивать риски и рассматривать апокалиптические сценарии не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность остановки транзита нефти через Белоруссию с 1 января, призвал не преувеличивать риски, хотя пока и «не удалось достигнуть договоренности», передает РИА […]

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