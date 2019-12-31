Политолог ответил главреду «Независимой газеты» про «мобилизацию российского народа» против Польши

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин ответил главному редактору «Независимой газеты» Константину Ремчукову на заявления о «мобилизации российского народа» против Польши.

«Весьма странно и двусмысленно рассуждает Константин Ремчуков в «Особом мнении» на «Эхо Москвы». По поводу т.н. «польской истории». Дескать, Владимиру Путину «подсовывают документы», а он начинает «мобилизацию российского народа» непременно против народа польского. Дескать, работа у него такая, а у народа – судьба…», – пишет Мухин в Facebook.

Он указал, что Ремчуков «как будто не замечает, что переписыванием истории и попытками грубо манипулировать историческими фактами начали задолго до России, которая раз проснувшись, вдруг обнаружила, что вокруг псевдоисторики и политики наплели множество лжекружев из домыслов и сплетен, откровенных передергиваний и умолчаний. Да так, что историографию нынче и не узнать».

Политолог также указал, что «главный редактор «Независимой газеты», которая нынче играет в оппозицию, почему-то игнорировал резолюцию Европарламента, принятую по инициативе Литвы и поддержке той самой Польши, о виновности СССР в развязывании ВМВ». «Как-то слабо это соотносится с решениями Нюребергского трибунала, а, значит, является попыткой пересмотра его приговоров», – добавил Мухин.

Ранее Ремчуков в эфире «Эха Москвы» заявил, что президент Владимир Путин якобы «предлагает россиянам объединиться вокруг наглой фальсификации истории». «То есть мы видим, что обращение к историческим событиям и фактам мощно осмысленно используется как фактор мобилизации народа», – сообщил главред.

Перед этим глава правительства Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, в частности он утверждает о якобы существовавшем «союзе Гитлера и Сталина». Так он ответил на заявления Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

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