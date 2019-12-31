Мишель и Барак Обама возглавили рейтинг самых восхищающих людей года: кто еще в списке

Самой восхищающей женщиной мира который год подряд становится Мишель Обама. За бывшую первую леди США отдали свои голоса 10% американцев, участвующих в опросе, в то время как за действующую вдвое меньше — с 5% голосов Мелания Трам заняла второе место.

Не исключено, что супруга экс-президента США покорила жителей страны своими откровениями — Мишель написала книгу, в которой рассказала о своей жизни, в том числе и в Белом доме в качестве первой леди. После выхода книги Мишель отправилась в промотур, в ходе которого встречалась с поклонниками, устраивала автограф-сессии.

К слову, за эти мемуары Мишель была включена в список из пяти претендентов на соискание премии Grammy — в номинации «Произнесенное слово — лучший сборник поэзии или аудиокнига». Достанется ли бывшей первой леди почетный приз, узнаем 26 января 2020 года.

Мишель и Барак Обама Кликните на фото для просмотра галереи

Мелания Трамп

На встрече с представителями Европейского парламента в Страсбурге, апрель 2019 года

В пятерку самых восхищающих женщин также вошли бывшая госсекретарь Хилари Клинтон, телеведущая Опра Уинфри и экоактивистка Грета Тунберг. 16-летняя девочка стала широко известной после своего эмоционального выступления на встрече с представителями Европейского парламента в Страсбурге в апреле этого года. После этого встречи с ней стали искать многие знаменитости. В их числе Леонардо Ди Каприо и Арнольд Шварценеггер. А Джейн Фонда, вдохновленная речью Греты, стала каждую пятницу выходить с пикетом к зданию Капитолия, призывая политических лидеров обратить внимание на проблемы климатического кризиса.

Среди мужчин самым восхищающим был назвал Барак Обама, чему в немалой степени поспособствовала поездка в Азию с гуманитарной помощью. Надо сказать, что первую строчку рейтинга он уверенно держит уже 12 лет. До него такое удавалось лишь экс-президенту США Дуайту Эйзенхауэру. Пятый раз второе место занимает Дональд Трамп. Пятерку лидеров замыкают бывший президент Америки Джимми Картер, генеральный директор Tesla Элон Маск и основатель Microsoft Билл Гейтс.

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Последнее: Самой восхищающей женщиной мира который год подряд становится Мишель Обама. За бывшую первую леди США отдали свои голоса 10% американцев, участвующих в опросе, в то время как за действующую вдвое меньше — с 5% голосов Мелания Трам заняла второе место. Не исключено, что супруга экс-президента США покорила жителей страны своими откровениями — Мишель написала книгу, в которой рассказала […]