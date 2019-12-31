Россельхознадзор запретил ввоз из Китая продукции аквакультуры

С 9 января 2020 года Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию продукции аквакультуры со всех предприятий Китая.

Соответствующий документ опубликован на сайте российского ведомства.

Ограничения касаются поставок аквакультурного осетра, форели, угря, тилапии, креветки (кроме ряда ее видов), а также содержащие данные виды гидробионтов замороженные смеси морепродуктов (морской коктейль).

Отметим, что Китай является одним из ведущих поставщиков рыбы и морепродуктов в Россию.

Также Роспотребнадзор предупредил россиян о неизвестном вирусе пневмонии в Китае, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее комитет здравоохранения китайского города Ухань опубликовал экстренное заявление с сообщением о зафиксированных случаях пневмонии неизвестного происхождения и потребовал от медицинских учреждений вести статистку заболевших.

С начала декабря в городе было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных находится под контролем, еще два пациента пошли на поправку.

Эксперты из национальной комиссии по здравоохранению КНР 31 декабря прибыла в Ухань для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.

При этом официальные комментарии Всемирной организации здравоохранения по данной ситуации отсутствуют.

Роспотребнадзор призывает учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее в декабре Россельхознадзор собирался запретить ввоз цитрусовых и картофеля из Китая.

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