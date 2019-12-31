За 2019 год ни один банк не был выведен с рынка из-за неплатежеспособности – Смолий

После очистки банковская система Украины стала прозрачной готова возобновить кредитование бизнеса и населения. Об этом 28 декабря в интервью проекту «KRYM — критическое мышление» заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

«Проведена очистка банковской системы. За 2019 год ни один банк не был выведен с рынка из-за неплатежеспособности. Нет банка, который не вернул депозит. Банковская система прозрачна, мы знаем каждого владельца, надежная и прибыльная, и готова взять на себя основную функцию – кредитование», – сказал он.

Смолий отметил, что в 2019 году гривна укрепилась, «пожалуй, впервые в истории Украины».

«Это имело два эффекта. Есть негативный эффект для украинских экспортеров. Однако он, по нашему мнению, краткосрочный. Есть и положительный эффект. Благодаря укреплению гривны снизилась инфляция. Поэтому Национальный банк смог более существенно снизить учетную ставку. В результате банки уже начали снижать ставки по депозитам, а это влечет за собой снижение ставок по кредитам. Мы считаем, что в следующем году станет возможным реальное возобновление кредитования как бизнеса, так и населения», – заявил глава Нацбанка.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил учетную ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%, а с 13 декабря – до 13,5%.

В начале ноября Национальный банк Украины прогнозировал, что инфляция снизится до 6,3% к концу 2019 года и достигнет среднесрочной цели в 5% в конце 2020 года. В декабре глава НБУ Яков Смолий заявил, что инфляция снизилась до 5,1%, превысив ожидания регулятора.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сокращение уровня инфляции будет способствовать снижению ставок по кредитам в 2020 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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