Вице-президент Еврокомиссии о газовых договоренностях: Отличная новость для энергетической безопасности Европы

Подписанные при участии Украины газовые договоренности важны для энергетической безопасности Европы. Об этом написал вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович 31 декабря в Twitter.

«На основе политического соглашения, достигнутого на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией, транзитный контракт между соответствующими компаниями, – он обеспечит поставки газа в Европу на 1 января 2020 года, – подписан и скреплен печатью. В то же время я приветствую соглашение о присоединении, достигнутое между Украиной и Словакией и активно поддерживаемое Еврокомиссией. Все детали для транзита газа по украинскому маршруту сложились. Отличная новость для энергетической безопасности Европы», – сказано в твитах.

Шефчович отметил, что высоко оценивает «всю тяжелую работу и усилия», которые приложили участники переговоров.

At the same time, I welcome the interconnection agreement reached between #Ukraine and #Slovakia, and forcefully facilitated by the @EU_Commission. All pieces for the transit of gas via the Ukrainian route now in place. Great news for Europe’s energy security! @Energy4Europe

— Maroš Šef * ovi * (@MarosSefcovic) December 30, 2019

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. «Газпром» выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение действия пятилетнего контракта Украина получит более $7 млрд.

Исполнительный директор «Нафтогазу» Юрий Витренко сообщил, что кроме контракта о транзите стороны подписали договор о регулировании, согласно которому «Газпром» и «Нафтогаз» отзывают все текущие иски и жалобы.

31 декабря источники в «Нафтогазі» сообщили ZN.UA, что Украина и Словакия подписали соглашение об объединении трансграничных газопроводов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

