Автоновости: В России возобновят программы льготного автокредитования

Минпромторг объявил о возобновлении действия уже с 1 января государственных программ поддержки автомобильного рынка. Работать они будут по той же схеме, что и в прошлые годы, но продано с их использованием в 2020-м окажется куда меньше машин.

В нашей стране снова заработают программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". По этим схемам государство субсидирует приобретение автомобилей в кредит, но у программ имеется ряд ограничений: распространяются они, как ясно из названий, на граждан либо покупающих автомобиль впервые, либо семейных. Субсидии распространяются только на машины российского производства.

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Ценовой лимит (1 млн рублей, до 2019 года было 1,45 млн рублей), насколько можно судить по сообщению ТАСС, на 2020-й год в Минпроторге решено не менять. А это, учитывая стабильный рост цен на российском авторынке, означает, что в означенные рамки будет укладываться еще меньше предложений, чем в 2019 году.

Кроме того, в министерстве вдвое урезали объемы выделенных средств. Если в 2019-м они приближались к 10 миллиардам рублей, то на 2020-й выделено только 5 миллиардов. Соответственно, можно ожидать, что вдвое сократится и объем реализации. По данным агентства, за 10 месяцев нынешнего года в рамках программ было продано около 100 тысяч машин.

С другой стороны, нельзя исключать возможности как выделения дополнительных средств в течение следующего года, так и оперативной доработки условий самих программ.

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Последнее: Минпромторг объявил о возобновлении действия уже с 1 января государственных программ поддержки автомобильного рынка. Работать они будут по той же схеме, что и в прошлые годы, но продано с их использованием в 2020-м окажется куда меньше машин. В нашей стране снова заработают программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". По этим схемам государство субсидирует приобретение автомобилей […]